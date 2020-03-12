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張益贍爆不倫被開除黨籍 洪健益爆「他對柯文哲的重要性」

昨天爆出不倫戀火速請辭的台北市文化基金會前副執行長張益贍。（資料照）

昨天爆出不倫戀火速請辭的台北市文化基金會前副執行長張益贍。（資料照）

2020-03-12 15:22:35

〔記者郭安家／台北報導〕外界疑惑昨天請辭的台北市文化基金會前副執行長張益贍，對台北市長柯文哲重要性為何？台北市議員洪健益今受訪提及2016年往事，當時台北市政府某幕僚將63位議員對大巨蛋意向調查結果，包裝為「議員民調」並洩漏給媒體寫新聞，有1位幕僚受測、1位幕僚拒測，而張益贍2次測謊無法判定，最後不了了之，可見張對柯有其重要性。

洪健益更透露，張益贍與前市長室主任、民眾黨立委蔡壁如，兩人長期互鬥，2016年擔任北市府有給職顧問的張鬥輸蔡，轉任文基會副執行長，仍掌管北市府重要金庫、非常多業務，代表張有重要性，柯仍要安排重要職缺。蔡昨在立法院受訪談張爭議還大笑，洪認為蔡已顯露「I'm winner、鬥贏了！」的訊息，好像解決柯旁邊心腹大患。

還原2016年歷史，北市府確實有幕僚放消息、與媒體合作，當時柯文哲處理大巨蛋立場偏向與遠雄集團解約，某網路媒體報導即引用當年4月市府幕僚所做的大巨蛋案議員意向調查，引發議員們抨擊假民調，要求北市府公布誰是洩密者。

豈料，柯文哲在議會壓力下，竟要求找退休檢察官赴市府政風處測謊抓鬼，在北市府內部被懷疑洩密的包括張益贍、前副市長林欽榮的黃姓機要、前副市長鄧家基的劉姓機要等人，當時劉姓機要為了名譽憤而同意被五花大綁進行4小時測謊通過，讓外界摸不著頭緒的是，張益贍2次測謊都無法判定，而黃姓機要拒測最後打包離職，但柯文哲在議會備詢時認定黃洩密，還對議員說：「那個人我已經處理掉！」

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