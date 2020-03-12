立委與促轉會「配合」搞權力鬥爭？ 促轉會斥：不實報導

親中媒體報導，「據傳立委與促轉會『配合』，要求法院院長調查法官有無參加轉型正義的課程、多少法官上過課」。並質疑「促轉會高舉轉型正義大旗」、「大搞權力鬥爭以謀求個人政治權勢」；促轉會表示，此為不實報導。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-12 14:31:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕親中媒體今日報導，「據傳立委與促轉會『配合』，要求法院院長調查法官有無參加轉型正義的課程、多少法官上過課」，並質疑「促轉會高舉轉型正義大旗」、「大搞權力鬥爭以謀求個人政治權勢」；促轉會對此回應，並不存在如媒體所報導，立委與促轉會配合、大搞權力鬥爭以謀求個人政治權勢等情事，特此說明，以澄清不實報導。

促轉會指出，法官學院為了提升人權保障意識，深化歷史與民主對話，早在促轉會成立之前，自2017年開始即辦理相關課程，內容包括參訪國家人權博物館景美、綠島園區，也邀請學者專家講授轉型正義與民主化相關課程，研習活動中亦邀請政治受難者前輩現身說法，與學員深度交流，課程頗受好評，也持續辦理至今。

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促轉會提及，轉型正義要反省的是政府在威權統治時期對人權造成的侵害，各政府部門，若能透過相關課程，使公務人員從歷史中學習教訓，確保不重蹈覆轍，更是重要的民主深化工程，促轉會感謝法官學院在辦理研習課程的用心，也感謝立委對此議題的關心。

促轉會表示，法官學院曾於2018年8月來函邀請該會推薦課程講師，後因故取消。此外，促轉會並無參與法官學院轉型正義課程的運作，或對上課學員進行相關調查。

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