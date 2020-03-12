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武漢肺炎》李進勇：居家隔離與居家檢疫選民不得投票

中選會主委李進勇今天表示，若是遭到居家隔離與居家檢疫的選民不得投票，而發燒的選民則會要求配戴口罩進入投票所，且有動線也會另外規劃。（記者劉信德攝）

中選會主委李進勇今天表示，若是遭到居家隔離與居家檢疫的選民不得投票，而發燒的選民則會要求配戴口罩進入投票所，且有動線也會另外規劃。（記者劉信德攝）

2020-03-12 12:03:58

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，各種大型活動紛受影響或取消，然而攸關公民權利與義務的選舉與罷免不因疫情而停止，今年至少將有19場地方補選與可能有的罷韓投票，選務防疫問題也成重點；中選會主委李進勇今天表示，若是遭到居家隔離與居家檢疫的選民不得投票，而發燒的選民則會要求配戴口罩進入投票所，且有動線也會另外規劃。

立法院內政委員會今天由中選會主委李進勇進行業務報告並備質詢，多位立委關心在武漢肺炎疫情蔓延下，今年將有19場地方層級補選以及可能舉行的罷免高雄市長韓國瑜投票，是否有相關的防疫措施？

李進勇指出，防疫規劃都遵照防疫中心的指示，若是遭到居家隔離與居家檢疫的選民不得投票，而發燒的選民則會要求配戴口罩進入投票所，投票動線也會另外規劃與他人保持適當距離。

民進黨立委羅美玲表示，目前無病症的帶原者很多，投票所使用的圈選筆、再加上選務人員與選民也會高度接觸，恐會成為防疫漏洞。李進勇表示，選務所使用的器具、遮屏等都會定時的消毒，會盡可能地做好消毒跟防疫的工作。今日委員會主席、民進黨立委管碧玲則是建議李進勇，選務人員配發手套。

民進黨立委張宏陸詢問，若居家隔離與居家檢疫不得投票，其投票權因而喪失進行告訴，中選會是否有打行政訴訟的準備？李進勇表示，不是中選會不讓他們出門，而是依據傳染病防治法，居家隔離與居家檢疫者本就不得出門，選前也會與各地衛生單位與民政單位合作，針對居家隔離與居家檢疫者進行訪視，「我們會好言相勸啦」。

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