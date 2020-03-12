美國務院最新人權報告 北京嚴重打壓台灣媒體

美國國務卿龐皮歐在2019年年度人權報告記者會上講話。（美聯社）

2020-03-12 11:51:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院11日公布2019年年度人權報告，其中台灣部分長達24頁，提到中國以商業壓力企圖操控台灣媒體，壓迫在中國投資的台灣企業，藉此指示台灣媒體的新聞方向。

美國國務院11日公布199個國家及地區的年度人權報告，談到台灣言論與新聞自由時指出，台灣政府未限制媒體報導的自由，但是中國會依據台灣媒體母公司在中國的商業利益，企圖對台灣媒體的報導內容進行審查。

請繼續往下閱讀...

報告提到，北京日報報業集團、旺旺中時媒體集團去年5月共同舉辦「第四屆兩岸媒體人北京峰會」，中國政協主席汪洋在會上向台灣記者施加壓力，要求他們宣傳「九二共識」、「一國兩制」和「和平統一」等中國政策。汪洋當時還說，如果上述這些目標沒有取得進展，會有發生戰爭的可能。專家認為，汪洋的言論是迄今為止中國官員對台灣媒體施加壓力最明確且直接的案例。

報告指出，去年7月，旺中集團對英國《金融時報》（Financial Times）駐台記者提告，明顯報復該記者撰寫的報導，揭露了中國國台辦與旺旺旗下媒體之間協調刊物的內容；引述《金融時報》報導的台灣通訊社《中央社》也被旺中集團提告。《蘋果日報》也曾報導旺中集團子公司中國旺旺在2017年至2018年期間領取中國補助達人民幣4.77億元，也因此在去年4月被旺中集團提告。

報告還說，不符北京政治胃口的報導難以刊登，中國當局會對在中國有經營業務的台灣企業施壓，要求取消在具有此類內容的台灣出版物中刊登廣告。另外北京還會針對記者進行報復手段，包括拒絕入境，在香港過境期間加強審查，以及對記者的手機和電腦進行網路攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法