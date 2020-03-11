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屏南洋蔥「炭疽病」3立委接連關心 勘查政治學引話題

立委蘇震清（左二）勘查洋蔥受災狀況。（記者蔡宗憲翻攝）

立委蘇震清（左二）勘查洋蔥受災狀況。（記者蔡宗憲翻攝）

2020-03-11 22:09:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春半島正值洋蔥蔥球肥大及採收期，卻因為氣候因素引爆大規模「炭疽病」，除了第屏東縣二選區立委蘇震清與農委會官員勘查，不分區立委周春米、莊瑞雄，也分別率隊到當地勘查，時間點令人玩味，隨隊的地方民代更是壁壘分明，外界推測，各自布局兩年後地方選戰氣氛濃厚，「勘查政治學」成為當地茶餘飯後的熱門話題。

屏東籍的不分區立委周春米9日率先帶著農糧署及農改場人員，一路從枋山、車城及恆春鎮勘查炭疽病災情，不僅座談更到蔥田實地了解，身旁跟隨的地方民代陣營色彩鮮明，都強調全力幫農民爭取災害補助。

周春米離開不到幾小時，耕耘屏南多年的不分區立委莊瑞雄也立刻在臉書貼出前一天到洋蔥田勘查的照片及文字，指洋蔥過去盛產時價格低落，曾號召了一些企業共襄盛舉，幫忙賣出十萬包的洋蔥，每當農作歉收則無不想破頭爭取農損補助，身旁同樣是並肩作戰多年的地方民代。

到了10日，甫上任的第二選區立委蘇震清同樣大動作帶著農糧署及農改場人員，但身旁地方民代又是不一樣的人馬，一樣訴求炭疽病病害不在「農業天然災害救助辦法」範疇，特別建請農委會比照天然災害補助，並且輔導防疫與技術改良。

一場洋蔥「炭疽病」屏東縣就有3位立委先後親身踏勘，身旁不同的地方民代陣營及派系分明，農民打趣說「看來今年災害補助穩了」，也談論著「誰誰誰可能想轉換跑到選什麼」，「勘查政治學」成為洋蔥採收過程中聊天的熱門話題。

立委莊瑞雄（前右二）勘查洋蔥受災狀況。（記者蔡宗憲翻攝）

立委莊瑞雄（前右二）勘查洋蔥受災狀況。（記者蔡宗憲翻攝）

立委周春米（左四）勘查洋蔥受災狀況。（記者蔡宗憲翻攝）

立委周春米（左四）勘查洋蔥受災狀況。（記者蔡宗憲翻攝）

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