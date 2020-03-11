國共關係生變？ 兩岸人士：中共統戰不會放棄江啟臣

國民黨新任主席江啟臣9日正式就職，但中共中央總書記習近平卻未發賀電，遭外界質疑國共關係生變。不過，兩岸人士分析，中共統戰不會放棄江啟臣，這是統戰的重要支點。（資料照）

2020-03-11 17:05:36

首次上稿 12:42

更新時間 17:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨新任主席江啟臣9日正式就職，但中共總書記習近平卻未發賀電，遭外界質疑國共關係生變。不過，兩岸人士分析，中共統戰不會放棄江啟臣，這是統戰工作的重要支點。

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過去國民黨選出新主席時，中共領導人會拍發賀電，並對外公布內容。不過，江啟臣當選當晚，中國只透過國台辦發布新聞稿表示，希望江啟臣珍惜和維護國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎。不過，江啟臣在9日黨主席就職致詞時，仍未提到「九二共識」。

兩岸人士分析，江啟臣不願鬆口說出「九二共識」，是因為前總統馬英九的路線已經走不下去，過去「九二共識」是模糊的路線，但要「兩邊都模糊才能玩得下去」，不過，自從習近平去年初提出「一國兩制台灣方案」，「九二共識已成為一國兩制」，沒有模糊的空間，所有兩岸的交流也界定在兩制方案。

他舉例，去年11月召開的2019兩岸企業家紫金山峰會，中國全國政協主席汪洋會見台灣方理事長蕭萬長時提到，「兩岸企業家峰會就是繼續民主協商的進程」，逼得蕭萬長不得不發出新聞稿澄清，「兩岸共同市場不涉及政治議題協商」。

這名人士認為，從2005年時任國民黨主席連戰與中共中央總書記胡錦濤的「連胡會」以來，此後開啟國共兩黨10幾年的密切交流，國民黨高舉「九二共識」，共產黨祭出各種威脅利誘，從連戰到馬英九的親中路線，在新生代的江啟臣接任黨主席後，連戰與馬英九建立的共識恐將結束了。

他強調，中共的統戰長期以來鎖定國民黨，雖然習近平未發賀電，但不致於會放棄江啟臣，中國現在仍想拉江啟臣「回到過去的共識基礎上」，他認為，台灣社會應把江啟臣拉進「台灣派」中，而非推向中國，朝野應該攜手合作建立台灣主體意識，以及能體現台灣民意的兩岸共識，才能解決台灣內部嚴重分化，共同團結面對中國的威脅。

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