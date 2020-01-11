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2020不分區6黨跨越補助款門檻 補助金額出爐！

2020年總統、立委開票作業出爐。不分區立委的政黨票部分，得票超過3%的政黨可獲得每年一票50元的補助款，直到該屆立委任期屆滿為止。根據中選會最後公布結果，本次大選有6政黨可獲得補助。（資料照）

2020年總統、立委開票作業出爐。不分區立委的政黨票部分，得票超過3%的政黨可獲得每年一票50元的補助款，直到該屆立委任期屆滿為止。根據中選會最後公布結果，本次大選有6政黨可獲得補助。（資料照）

2020-01-12 00:58:37

〔即時新聞／綜合報導〕2020年總統、立委開票作業出爐。不分區立委的政黨票部分，得票超過3%的政黨可獲得每年一票50元的補助款，直到該屆立委任期屆滿為止。根據中選會最後公布結果，共有民主進步黨（33.97%）、中國國民黨（33.35%）、台灣民眾黨（11.22%）、親民黨（3.66%）、基進黨（3.15%）等6個政黨可獲得補助款。

根據中選會計算，民進黨本次大選獲得政黨票481萬1241票，每年可獲2億4056萬2050元；國民黨獲得472萬3504票，每年可獲得2億3617萬5200元補助。

台灣民眾黨本次大選政黨票獲得158萬8806票，每年可獲得7944萬300元；時代力量獲109萬8100票，每年可獲得5490萬5000元補助。

親民黨本次大選政黨票獲得51萬8921票，每年可獲得2594萬6050元；台灣基進獲得44萬7286票，每年可獲得2236萬4300元。

根據「政治獻金法」、「公職人員選舉罷免法」及「政黨法」等法規，若政黨票得票達到2%，在下屆立委選舉時可以直接提出不分區名單，不必再另外提名區域立委，除上述獲補助款的政黨，符合此條件的政黨還有綠黨（2.41%）一黨；若政黨票得票率達到1%，政治獻金捐款人得以抵稅，符合此條件的除了上述政黨，還有「新黨」、「一邊一國行動黨」兩黨。

中選會公布政黨得票情形。（擷取自中選會）

中選會公布政黨得票情形。（擷取自中選會）

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