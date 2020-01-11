民眾黨進軍國會奪5席 準立委蔡壁如放話：目標第1大黨

台灣民眾黨在不分區立委席次頗有斬獲，黨主席柯文哲11日晚間發表感言。（記者張嘉明攝）

2020-01-12 00:55:18

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選結果揭曉，由台北市長柯文哲成立的「台灣民眾黨」在政黨票大有斬獲，獲得超過158萬，得票率高達11%，確定獲得5席不分區立委。對此，民眾黨發起人、準立委蔡壁如表示：「民眾黨會朝著台灣第一大黨的目標前進」。

柯文哲創立的台灣民眾黨在此次立委選舉表現亮眼，政黨得票數破百萬，突破上一屆時代力量門檻，躍升國會第三大黨；主席柯文哲說：「民眾黨已踏岀成功的第一步」；民眾黨發起人、柯文哲重要幕僚蔡壁如受訪更直言，這是柯文哲選2024的重要基礎，柯「一定會選」。

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綜合媒體報導，在確認進入立院後，蔡壁如在台上致詞時表示，感謝偉大的台灣國人同胞，感謝熱情支持者和志工，也提到雖然民眾黨的KPI是200萬票，但最終還是靠著民意拿下超過150萬票的成績。

蔡壁如也強調，這次選戰只是一個起點，民眾黨將會朝著台灣第一大黨的目標繼續前進，未來台灣不用含淚在藍綠抉擇，而是為人民幸福而努力。

民眾黨在不分區立委提名28人獲得5席，包括北市勞動局長賴香伶、中山大學政治經濟系教授張其祿、鴻海集團工業大數據辦公室主任高虹安、世界台灣商會聯合總會秘書長邱臣遠，以及北市府前顧問蔡壁如。

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