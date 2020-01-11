國民黨選情遭「雙殺」 吳敦義傳將辭黨主席

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總統、立委選舉11日舉行，國民黨主席吳敦義一早到投票所投票，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2020總統、立委選舉開票進行中，目前由總統蔡英文以483萬6833票大幅領先國民黨總統候選人韓國瑜334萬5267票，且在區域立委、不分區立委表現亦不突出，甚至被形容是「雙殺」。《壹電視》報導，國民黨主席吳敦義預計稍晚8點，辭去黨主席一職。
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