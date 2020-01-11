「花蓮王」傅崐萁捲土重來當選立委 蕭美琴無力回天

花蓮縣立法委員選舉，尋求連任的民進黨蕭美琴宣布敗選，由傅崐萁當選花蓮縣立委。（記者花孟璟攝）

2020-01-11 19:08:24

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣立法委員選舉，由尋求連任的民進黨蕭美琴對戰前花蓮縣長、無黨籍的傅崐萁，經過一番拉鋸戰後，蕭美琴自行宣布敗選，由傅崐萁當選花蓮縣立委。

事實上，蕭美琴在2010年花蓮立委缺額補選時，就曾出馬對抗國民黨王廷升，最後以3萬3249票、40.80％得票率，小輸給王廷升的3萬9379票、48.32%得票率。

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2016年時，蕭美琴再度披掛上陣，以6萬3231票、53.77％得票率，擊敗王廷升的5萬1248票、43.58%得票率，成功當選花蓮縣立委。

「花蓮王」傅崐萁則於2002年至2009年擔任過花蓮縣立委，並在2009年至2018年就任花蓮縣長，不過他因為過去的炒股案觸犯了證券交易法，於2018年9月12日被判處8個月有期徒刑定讞，隨即遭解除縣長職務並在同年9月25日入獄、2019年4月18日出獄。

有趣的是，傅崐萁2009年當選縣長後所留下的立委缺額，是由國民黨王廷升補選頂上，到了2016年後這個立委席位由蕭美琴取得，因此如今傅崐萁和蕭美琴的選戰，也可視為該席次的前後任對決。

不過，儘管蕭美琴在花蓮有了4年立委的基礎，最後仍然不敵「花蓮王」傅崐萁的根基深厚，自行宣布敗選。目前依照中選會的票數，傅崐萁為3萬1393票，蕭美琴則是2萬6731票。

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