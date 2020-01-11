雲林縣麥寮鄉傳一民眾撕毀選票

麥寮鄉有民眾撕毀選票。（記者林國賢翻攝）

2020-01-11 11:31:35

〔記者林國賢／雲林報導〕大選投票日，雲林縣麥寮鄉麥寮國小投開票所，上午10點30分許發生一起民眾撕毀選票情事，該名民眾疑有喝酒，不知何故將手中政黨票選票撕毀，已由選務人員交由警方帶回偵訊。

雲林縣選舉委員會表示，根據選罷法，每張票都要得投進票匭，若是撕毀選票可處5000到5萬元罰鍰，若將選票攜出投開票所，可處1年以下有期徒刑、拘役或是1萬5000元以下罰金。

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