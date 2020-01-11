朱立倫偕妻子10分鐘投完票讚「速度快」

朱立倫一早偕妻子一同投票。（記者周湘芸攝）

2020-01-11 11:21:44

〔記者周湘芸／新北報導〕前新北市長、國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫今早約10點與妻子一同到新北市三重區五華國小投票，並逐一向民眾問好，排隊10多分鐘就投到票，讓他受訪時大讚，這次的投票速度快很多，看的出來投票率也相當高，民眾都非常踴躍，更預告下午開票將到南部坐鎮。

朱立倫受訪表示，這是好幾年來第1次沒有公職黨職，以市民身分來參加民主盛事，投下這一票心情很輕鬆，台灣民主真的很偉大，大家都願意站出來投票，這就是台灣民主的真諦，也希望今天投完票後，不管政治立場如何，大家都能團結在一起，就像一家人一樣。

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朱立倫也說，這次投票比較單純，經過上次經驗，速度也快很多，上次九合一大選投票速度慢，這次是投得快，人數高很多。

被問到下一步將如何計畫？朱立倫則說，下一步就是馬上要過年了，這麼多年來終於能用輕鬆的心情陪伴家人好好過年，然後好好學習一些新知識，畢竟擔任公職這麼多年消耗很多。

三重區五華國小一早便湧入排隊人潮，現場維持秩序的民防分隊隊員也透露，不少民眾早上7點半就來排隊，不到中午時間隊伍人潮就已看不到盡頭，與往年比較起來差很多，稍早更有幾位身障人士行動不便仍來投票，民眾也紛紛禮讓他們優先進入投票所，展現民主價值的可貴。

朱立倫排隊10多分鐘便投到票。（記者周湘芸攝）

五華國小一早便湧入人潮投票。（記者周湘芸攝）

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