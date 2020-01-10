花蓮立委三腳督 藍綠遊行強碰同喊「打倒花蓮王」

選前之夜，民進黨立委候選人蕭美琴在市區「金三角」大遊行，隊伍像嘉年華般充滿歡樂氣氛。（記者王錦義攝）

2020-01-10 23:11:40

〔記者王錦義／花蓮報導〕立委三腳督選情緊繃的花蓮縣，現任立委民進黨蕭美琴、國民黨立委候選人黃啟嘉及無黨籍候選人傅崐萁今晚依照慣例，到最熱鬧的「金三角」沿街拜票，在中正路上狹路相逢，原本是藍綠對決的兩陣營，選前之夜竟達成共識，雙邊支持者不分藍綠都高喊：「打倒花蓮王」。

蕭美琴向群眾喊話，花蓮不是一個家族的，花蓮是屬於花蓮人的，要讓花蓮人當自己的主人。蕭美琴感謝一路以來許多鄉親溫暖的打氣與關心，她喊話，最後關鍵時刻需要大家團結，請大家明天一定要出門投票，用選票支持為花蓮做事的立法委員，也就是會做事的蕭美琴。

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而國民黨正式提名的花蓮立委候選人黃啟嘉，今晚自己請出韓國瑜「人形立牌」，全程抱著遊行造勢，黃啟嘉說，韓國瑜講了不只一次，立委要支持國民黨提名候選人，在花蓮唯一的提名人「就是我。」請鄉親務必了解韓國瑜真正心意，雖然他不能來，但韓國瑜的精神象徵「我們帶來了」。

無黨籍立委候選人傅崐萁則拉著妻子花蓮縣長徐榛蔚的手，向支持者精神喊話，隨即與前來支持的包括新城鄉長何禮台、吉安鄉長游淑貞及吳東昇等多位國民黨鄉鎮長縣議員、民間社團、農業、漁業、商業、婦女等上千名支持者簇擁下，由巨幅國旗引導出發，沿著花蓮市重慶路、中山路、中華路大遊行。

選前之夜，國民黨提名的黃啟嘉請出韓國瑜「人形立牌」，全程抱著掃街造勢。（記者王峻祺攝）

選前之夜，無黨籍立委候選人傅崐萁在市區「金三角」大遊行。（記者王錦義攝）

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