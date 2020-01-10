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選前之夜 柯文哲談選擇民眾黨的理由

台灣民眾黨選前造勢晚會，民眾黨主席柯文哲致詞。（記者王藝菘攝）

台灣民眾黨選前造勢晚會，民眾黨主席柯文哲致詞。（記者王藝菘攝）

2020-01-10 23:15:00

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨「民眾站出來」選前之夜，今晚在台北車站行旅廣場舉行，黨主席柯文哲率所提名區域、不分區立委候選人亮相造勢，柯演說請選民選擇民眾黨的理由，首先談及民眾黨敢海選立委候選人，別的政黨分贓都來不及了，怎麼敢把機會給沒有背景的年輕人，藍綠輪流執政輪流腐敗，不管賄選、買票、綁樁，不是他誹謗，去Google就知道，所以他說「不會貪污，我就贏你們了，不會貪污，我就贏國民黨、民進黨了」。

柯還說，藍綠常常搞口水戰，民眾黨則是理性、務實、專業跟科學數據，大家都想發大財，可是愛情摩天輪跟太平島挖石油能發大財嗎？綠營大撒幣政策，說錢不夠了，要年金改革，然後說錢夠了，要前瞻基礎建設計畫，他很想問蔡英文總統到底錢夠還是不夠？

他批評，中部地區PM2.5束手無策，讓幾百萬人暴露在肺癌的危險中，台灣中南部得肺癌發生率比台北還高，中央說要取消印花稅，然後跟市府說錢你自己想辦法，「藍綠如果不解決問題，還要製造問題，乾脆讓民眾黨來做。」

柯表，民眾黨有信念、有價值，不會為了短期利益犧牲長期利益，不會為政黨利益犧牲國家利益，他批評新潮流系不是沒有理由，哪有高雄氣爆後，跑到中央升官，去當交通部長，然後發生普悠瑪事件，下台後轉到港務公司當董事長，南方澳大橋再斷掉，出包換工作，再出包再換工作，哪有這麼回事？

他也說，為什麼批評高雄債務問題，因為很怕欠債文化從高雄蔓延到全台灣，為什麼發生這種事？因為派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，看他們不分區立委名單，對部會首長任命，對國營事業董事長的任命，都是派系分贓，而民眾黨沒有派系，只有民眾，且會反省改進。

柯表示，要讓台灣正常化，守護主權不是用嘴巴，更不能把不同意見說成中共同路人，前幾天，德國之聲專訪民進黨發言人，她說支持統一就是叛國，她被拔掉發言人的職務，然後民進黨網軍去攻擊德國之聲，說他是中國之聲，那個記者是中共同路人，我感同身受，2017年我辛苦辦完世界大學運動會，結果就給我搞個黑衣人事件，明明是民進黨中央政府幹得還栽贓給我，他說「兩岸一家親」不行，前總統陳水扁說「兩岸一家人」、前行政院長賴清德「親中友台」、總統府秘書長陳菊說「兩岸不溝通，她很憂慮」，他們怎麼都沒事？我們就是要拒絕黨同伐異的麥卡錫主義，守護台灣要明治維新的決心，不是搞義和團，如果不能提高政府的執行力、效率，如何守護台灣主權，國際政治很現實就是實力原則。

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