選前之夜與民主自由同行 鄭宏輝大遊行

鄭宏輝辦選前之夜大遊行，團結市民上街挺民主。（記者蔡彰盛攝）

2020-01-10 23:00:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝選前之夜舉辦「新竹大團結遊行」，許多市民上街同行，晚間6點半從演藝路競選總部出發，繞行舊城區，呼籲市民集中選票，讓民進黨拿下新竹唯一一席區域立委，現場有許多表演團體電音三太子、在地劇團好玩的劇團同行，眾多支持者手持宏輝氣球、帶輝帽一同上街，表達對鄭宏輝的支持。

「新竹大團結」遊行晚上6點半由演藝路競選總部前集結出發，一路沿著北大路行進至北門街，在城隍廟接東門街、復興路至文昌街，直走進入「民主聖地」東門圓環繞行，在由中正路回到演藝路。

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鄭宏輝說，他在2018年底議員任期的最後一天宣布參選立委，想帶著20幾年來在地的政治經驗，承擔更大的責任，進到立院為新竹市努力，所以這180個日子以來，他提出多項政策願景，希望家鄉更好。

鄭宏輝強調，為了城市的進步與發展，為了守護台灣的民主自由，新竹市沒有分票的本錢，一定要團結起來，與新竹隊同行，與新竹市的幸福建設同行，與台灣的民主自由同行。

立委柯建銘表示，感謝新竹市民今天來到這裡相挺，新竹的民進黨是很認真的團隊，卻面對藍綠夾殺，希望大家一起支持捍衛民主的2號宏輝、3號蔡英文，一起同行。

市長林智堅表示，今天有許多市民跟新竹隊同行，一起迎向勝利，新竹建設腳步不能停下來，希望市民投給2號鄭宏輝，相信2020會拿下勝選，讓鄭宏輝成為支持新竹的助力！

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