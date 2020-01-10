選前之夜 陳歐珀、黃定和宜市掃街拚場

無黨籍宜蘭縣立委候選人黃定和（右2）選前之夜與支持者在宜蘭市徒步掃街。（記者林敬倫攝）

2020-01-10 22:36:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］競選活動今邁入最後一天，爭取連任的民進黨立委陳歐珀與無黨籍宜蘭縣立委候選人黃定和在選前之夜，都選擇在宜蘭市徒步掃街，爭取選民支持；黃定和說，陪同掃街的支持者，都是自動資發參與，支持乾淨選風；陳歐珀說，徒步遊行非常盛大，顯示民眾期待台灣能夠安全，他希望能繼續進入立院，為民眾發聲。

陳歐珀今天上午與下午，選擇在宜蘭、羅東兩大票倉車隊掃街，下午5點在羅東徒步掃街，晚上7點半選前之夜，則從溪北競選總部出發，在宜蘭市區徒步掃街，超過百名支持者到場支持，蔡英文、陳歐珀聯合競選總部主任委員林聰賢、總幹事江聰淵也共襄盛舉。

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眾人拿著競選旗幟，與「下架親中葉毓蘭」等手牌，高喊「陳歐珀凍蒜」、「3張選票顧台灣」及「2020英德勝利」等口號，陳歐珀沿途向民眾揮手致意；他說，對於宜蘭的選情他們都是謹慎小心，力求穩紮穩打，贏得最後的勝利，遊行非常盛大，顯見民眾想要國家安全，他有信心勝選，繼續為鄉親服務。

黃定和今上午先從宜蘭市出發，開始車隊掃街，下午與選前之夜，則都在宜蘭市徒步掃街，選前之夜他與支持者從競選總部出發，手持競選旗幟，高喊「最好的選擇，一號黃定和」等口號。

遊行隊伍氣勢高昂，附近還有民眾在掃街隊伍行經時放起鞭炮，氣氛相當熱烈；黃定和說，他遊行隊伍的支持者，都是自動自發參與，沒有發任何邀請卡，代表選情很穩定，尤其過去很多陣營盛行「抹黑」文化，相信選民會選賢與能，堅持端正選風，把只會抹黑的候選人下架。

爭取連任的民進黨立委陳歐珀（中）與競選總部主任委員林聰賢（左）、總幹事江聰淵（右2）一起在宜蘭市徒步掃街。（記者林敬倫攝）

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