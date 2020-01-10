不要中國台灣！卓榮泰凱道率全場高喊「沈上將謝謝你」

民進黨「團結台灣 民主勝利」選前之夜造勢晚會今晚在台北市凱達格蘭大道登場，民進黨主席卓榮泰致詞帶領全場民眾，齊聲高喊三聲「沈上將謝謝你」，呼籲大家繼續保衛這個國家。（記者塗建榮攝）

2020-01-10 22:09:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨「團結台灣 民主勝利」選前之夜造勢晚會今晚在台北市凱達格蘭大道登場，現場湧進數十萬人。民進黨主席卓榮泰致詞帶領全場民眾，齊聲高喊三聲「沈上將謝謝你」，呼籲大家繼續保衛這個國家。針對陳樹菊女士支持國民黨總統候選人韓國瑜，卓榮泰則說，「希望陳樹菊阿嬤支持的人，能夠跟陳樹菊一樣偉大！」

凱道場造勢晚會首設「戶外搖滾區」開放1000名英眼部隊熱情搖滾，高達數十萬人潮塞爆凱達格蘭大道、景福門圓環周邊，人潮甚至滿到中山南路台大醫院前及仁愛路、羅斯福路上，較晚抵達民眾已擠不進凱道。

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卓榮泰表示，這場選舉決定要靠向中國或守護台灣，這張票是決定台灣與中國距離，就在妳們的手上。更要對稍早台上從80位海外回來的年輕人致敬，未來海外同胞他們是要回到中華民國台灣，還是要回到中國台灣，就在你們的決定。

卓榮泰指出，去年香港選舉結果大家受到鼓舞，香港人民都在台灣人民要發出怎樣的訊息，香港朋友最近覺得台灣可以投票很幸福，這一票我們如果抗拒中國就會很幸福，否則若有閃失，香港人民會認為我們落福，要幸福好不好。

卓榮泰提及，昨天這塊土地上也有這麼多的人，昨晚這片天空的空氣是凝固的，他們是用恨和怨，而不是愛與包容，而我們是欣賞和滿懷感恩，讓台灣沒有怨和沒有恨，在台灣每一個人都可以表達意見。

卓榮泰表示，要用我們生命捍衛選舉，就像陳樹菊阿嬤也有權利去爭取要支持誰，但希望她支持的人，能夠跟陳樹菊阿嬤一樣偉大。連續幾天車隊掃街，前幾天沈一鳴在內8名英勇將士為國捐軀，「留給我們是能不能繼續保衛這個國家，繼續讓這個國家安全屹立在土地上，能不能承繼他們沒有完成的工作！」

卓榮泰提及，背後總統府無論歷史多久，就是這個國家獨立生存在這世上最好證明，在總統府那個人必須高瞻遠矚，總統必須有銳利「英眼」，你們就是總統最有力的「英眼」，而民進黨的不分區就是最有力翅膀。

卓榮泰強調，3張選票顧台灣，明天走向投票所那一刻，請支持3號總統蔡英文，政黨票投14號民主進步黨，「3.14是我們的勝利方程式」，各區域立委也要支持民進黨。

「拒絕一國兩制、拒絕九二共識！」卓榮泰說，去年中國領導人習近平提出「一國兩制台灣方案」，是蔡英文總統站出來為台灣擋下第一顆子彈。蔡英文、賴清德在初選後也團結在一起，現在到了總統大選，更要贏得光榮勝利和全世界尊重，要告訴全世界台灣選擇，「選一個正經一點總統，一點都不難！」

卓榮泰呼籲，民進黨提名許多優秀青年參選立委，台北市有吳思瑤、林昶佐、謝佩芬、高嘉瑜、吳怡農、許淑華、阮昭雄、何志偉等人，民進黨不分區名單每一個都比吳斯懷好，也要拜託政黨票請投給民進黨，不要被分走，如果再把票拿走這是懲罰民進黨，國會要過半，政黨票不能被分散。

民進黨「團結台灣 民主勝利」選前之夜造勢晚會今晚在台北市凱達格蘭大道登場，現場一片手機燈海。（記者方賓照攝）

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