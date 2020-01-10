柯P被爆違規讓中國團參觀加護病房 蔡壁如護主遭打臉
〔記者陳璟民／台北報導〕台大醫學系畢業生包容任（Bau Rong Rinn）7日在臉書揭露台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲當台大醫院醫生時，曾未遵守標準作業程序讓中國學者團參觀加護病房，事後罵哭制止、趕人的護理長，柯文哲日前受訪未否認，但他的心腹、民眾黨不分區提名人蔡壁如8日深夜專文反擊包容任，質疑選舉操作意圖昭彰；不過，醫師「王介立」9日在臉書發文與批踢踢實業坊討論串以「Dialysis」身分，證實確有包容任所見的事情，所謂護理長其實是組長，「當時那位組長就是我老婆」，讓話題升溫延燒。
蔡壁如點名包容任的貼文摻雜許多似是而非的評論與軼聞，真假難辨，「是指控柯醫師，還是指控台大醫院在病人隱私及感染控制有問題」？她質疑，距離選舉僅剩3天，包容任在文中強調「中國」，選舉操作色彩及意圖耳目昭彰，而她不能容許以選舉來攻擊台灣辛苦建立的醫療環境，對此深表遺憾。
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不過，蔡壁如的貼文輾轉被「護理長」的先生打臉。批踢踢實業坊有網友「Dialysis」9日晚上7點多，回應medstudent板 「[新聞] 醫學系男模爆柯P料：護參訪團，罵哭護理長」，指此事是他們夫妻婚姻中屬一屬二的大事，當年他只是R4（第四年住院醫師），他老婆則是代理護理長，9年來，夫妻倆很有默契也不去提，直到他老婆收到前同事私訊某小模（即包容任）文章，他們看著看著情緒就上來了…；又，他用手機在臉書發文以實名示人（王介立），事情的發展超過預期，「沒想到老婆回憶起當年之事，情緒反應比我更大」。
依王介立敘述，中國參訪團那件事是真的，「當天中國人衝進來拍照時，同時間附近床位有病人剛過世，有許多家屬在」，那位組長當天被罵完，「隔兩天休假時還被叫出來向柯P團隊道歉（理由：讓他們沒面子）」、「為什麼我會知道的這麼清楚？因為當時那位組長就是我老婆」。
包容任今天凌晨再發文說，看了PTT medstudent板，「感謝這些長輩們，願意在此時跳出來力挺」、「破壞台大醫院名聲的，不是這群出來說真話的人，是做出這些事的人」，他從未講過柯文哲壞話、轉錄過一則不利他的新聞，過去柯文哲被民進黨打器捐案，他甚至發文力挺，這次他在私人臉書發文，後續發展失控了，整件事變成了政黨間惡鬥的政治算計，他會決定寫下這段陳年往事，是跨年夜跟朋友吃飯聊起投票的事，有感而發。
包容任說，最讓他生氣的是民眾黨和蔡壁如的聲明否認，蔡壁如公然說謊，「明明當年信件就是她寄給學長了，現在卻堅稱絕無此事，還把這事轉成政鬥…」，但他「很感謝後來學長和學嫂跳出來公開信件了」。
包容任還發表4點澄清，一是他的原文從未說「私帶」、「私接」，只說「未申報」、「未通知」（我們單位）；二是駁斥蔡壁如和民眾黨說他強調「中國」參訪團，他從頭到尾只提了一次「中國參訪團」，因為真的是中國參訪團；三是蔡原先寄給學長（應是指王介立）的信寫柯是受高層指示，「她說有高層，就真的有高層？」、「在醫院工作應該都知道，任何事情幾乎都實名制…」；四是PTT政黑板標題、媒體標題並非他下的，連這帳也算在他的？