重兵固守三重！ 小英、柯P同時同地掃街
〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天下午在新北市三重區車隊掃街，台灣民眾黨主席柯文哲也陪同第三選區立委候選人李旻蔚掃街拜票，外界關注兩組人馬是否強碰。柯文哲說，「絕對不會遇到」，因為總統維安人員會把他們排除。
柯文哲今天整天在三重輔選李旻蔚，被問到選前重兵布置三重的考量，柯文哲表示，李旻蔚優秀、年輕、有經驗、台風穩健，從選票考量很有機會贏，所以輔選特別用力。他還暗諷說，相對其他主要候選人，掃街時遇到對手的車隊，第一次看到有「假候選人」，原來是長得很像而已，他說，自己如果找郭子乾助選，至少本人會站在上面，不會在旁邊休息，如果叫郭子乾冒充他去掃街，這滿奇怪的。
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柯文哲說，相對其他候選人，李旻蔚家族至少沒有弊案，其他團隊多少會有，「清廉勤政」是民眾黨的目標，區域立委與不分區立委角色不同，不分區立委必須執行黨的政策，而區域立委要有地方服務的角色，不能選區域立委結果人根本沒有住在這裡，這很奇怪，所以人家會抱怨找不到人，「我們保證找得到人，服務很好」。選舉候選人本身的特質與條件占勝敗50％，作為黨主席，優秀的候選人當然要全力支持。
對於蔡英文同時間也在三重掃街，柯文哲說，「絕對不會遇到」，因為總統有國安團隊會把他們排除。