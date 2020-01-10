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首頁　>　政治

蔡正元爆核彈級悲劇！專家：中國對台體系幾乎崩掉

2020-01-10 06:07:10

首次上稿 01:27
更新時間 06:07

蔡正元9日召開記者會想要指控共諜王立強與民進黨有關，卻被外界認為解釋不清自己在王立強案中的角色。（記者張嘉明攝）

蔡正元9日召開記者會想要指控共諜王立強與民進黨有關，卻被外界認為解釋不清自己在王立強案中的角色。（記者張嘉明攝）

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲共諜王立強被爆遭國民黨副秘書長蔡正元與中國商人孫天群聯手威脅、利誘，澳方目前已正式告知台灣政府此事，臉書粉專「王立第二戰研所」指出，這起事件是核彈級的悲劇，而向心在台落網後，中國「整個對台體系幾乎崩掉」。

「王立第二戰研所」表示，蔡正元9日召開的記者會有3個疑點，第1個是孫天群本人引薦蔡正元和王立強聯繫，其實不用透過蔡正元，孫天群自己與王立強連繫、告知可幫忙清償債務即可，並讓事件在國際媒體發酵會更有效果，何必一定要藉由蔡正元當作橋梁？還要蔡正元確保王立強可平安來台？

「王立第二戰研所」指出，第2個疑點為「民進黨找邱義仁給王立強錢、假造共諜案」，從蔡正元公布的錄音檔可聽見，孫天群當下情緒起伏大、焦慮，顯見有巨大壓力，但向心在台僅被限制出境，並沒有被收押，是什麼事情讓孫天群急到要趕快把「民進黨找邱義仁給王立強錢假造共諜案」這個劇本告訴媒體與藍營人士？

第3個疑點是，蔡正元公布與王立強的視訊片段，姑且不談「王立強會主動聯繫蔡正元」這件事情的可疑程度，但王立強的畫面中傳來小孩聲響，還左顧右盼看起來像是正在走路，這是取信於人時常用的伎倆，若蔡正元真能幫到王立強，王立強怎可能不正經談事情，「這真的是王立強本人，還是他也參加了官方設局釣魚的遊戲？」

蔡正元出示對話截圖，證明自己曾與王立強聯繫。（記者陳鈺馥攝）

蔡正元出示對話截圖，證明自己曾與王立強聯繫。（記者陳鈺馥攝）

向心在台落網 中國對台系統崩毀

「王立第二戰研所」強調，國際媒體絕對會查證「民進黨假造共諜案」，僅有藍營「願意相信」，這也是為何這劇本會由國民黨人士公布，再加上孫天群有中國國務院背景，背後理由淺顯易懂，但蔡正元未料事件先被澳媒曝光，導致原本要召開的記者會內容來不及修改。

「王立第二戰研所」補充，向心在台灣落網，中國整個對台體系幾乎崩毀，手忙腳亂想找人接手，心腹孫天群情急之下欲藉由影響台灣大選建功，計畫卻被澳方得知，而被牽線的蔡正元到底是被設局陷害、或是自作孽都已不重要，「整件事情連鬧劇都稱不上，根本就是蔡正元的悲劇」。

「王立第二戰研所」臉書全文（文獲授權使用）

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