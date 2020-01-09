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首頁　>　政治

感謝台灣執政黨！15香港區議員籲：珍惜得來不易的民主

泛民派在去年香港區議會選舉取得壓倒性勝利，15位區議員如今聯合錄製一段影片，呼籲台灣選民「珍惜得來不易的民主選舉」。（圖擷自「香港邊城青年」臉書）

泛民派在去年香港區議會選舉取得壓倒性勝利，15位區議員如今聯合錄製一段影片，呼籲台灣選民「珍惜得來不易的民主選舉」。（圖擷自「香港邊城青年」臉書）

2020-01-10 06:12:11

首次上稿 00:01
更新時間 06:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港去年舉行區議會選舉，泛民派取得壓倒性勝利，象徵民主陣營的一大勝利。在台灣2020選戰倒數時刻，有15位香港區議員錄製影片感謝台灣政府與執政黨，也呼籲台灣選民「珍惜得來不易的民主選舉」。

粉專「香港邊城青年」在臉書釋出這段影片，指去年香港人經歷5個多月的「血汗犧牲」，最終用選票做出抉擇，讓真正有能力、能代表民意的人「上位」，並將多數不及格的建制派踢出區議會，為社區做出貢獻。

香港泛民派區議員岑敖暉、袁嘉蔚、陳嘉琳、仇栩欣、王百羽、任嘉兒、梁晃維、陳嘉言、梁國豪、黎國泳、謝旻澤、黃銳熺、陳劍琴、彭家浩、梁德明等15人也合拍一支短片，藉此呼籲台灣選民1月11日記得「回家投票」，用手中的選票守護台灣，「珍惜得來不易的民主選舉」。

雖然有些區議員不太會說國語，但都誠心地向台灣人喊話。他們說，香港過去一年經歷了艱難的考驗，非常感謝台灣政府、執政黨及民間團體在反送中運動努力協助「香港手足」。他們強調，香港透過去年的選舉展現民主價值，要向台灣的年輕人呼籲，「這次換你們了」，更大呼「香港台灣，一起加油」。

「香港邊城青年」臉書全文

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