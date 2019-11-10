為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

善後變備胎？韓國瑜遭爆被他拒絕才找上張善政

外傳有韓營人馬踢爆，韓國瑜（左）是遭朱立倫拒絕後，才找上張善政（右）搭檔。（資料照）

外傳有韓營人馬踢爆，韓國瑜（左）是遭朱立倫拒絕後，才找上張善政（右）搭檔。（資料照）

2019-11-10 23:40:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名人韓國瑜今（10）日宣布將於明（11）日宣布副手人選，媒體爆料就是前行政院長張善政，但隨即有媒體爆料，其實韓國瑜先徵詢過前新北市長朱立倫，遭拒絕，才轉而徵詢張善政。

根據《東森新聞雲》報導，有韓國瑜陣營人士爆料，韓國瑜一開始是將副手的希望寄託在朱立倫身上，也有藉由高雄市副市長李四川居中接洽，但朱立倫連番拒絕成為韓國瑜的副手，也不要擔任韓競選總部主委，明確表示出沒有意願，因此事件才宣告破局。

韓營人士表示，有鑑於被朱立倫拒絕，韓國瑜想起自己曾經讚揚張善政是最欣賞的政治人物，且張善政在2018年市長選舉時也幫過韓國瑜的忙，兩人之間情誼深厚，一方面張善政的學經歷多采多姿，也曾擔任過行政院長，現在替韓助選表現亮眼，能對韓國瑜起到加分作用，張也有意相助，才敲定副手人選。

資深媒體人黃創夏得知此事後，在臉書抨擊，「張善政被他這樣一說，豈不是被宣告是『備胎』」，韓陣營怎麼會出現如此打擊同志的行為？幫忙「善後」還變成「備胎」，真叫張善政「情何以堪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
共同出征2020？被爆將成韓國瑜副手 張善政回應了！
2019-11-10 18:52

共同出征2020？被爆將成韓國瑜副手 張善政回應了！
再度十問7200萬豪宅！ 苦苓酸韓國瑜「說實話很難嗎？」
2019-11-09 00:39

再度十問7200萬豪宅！ 苦苓酸韓國瑜「說實話很難嗎？」
三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷

三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷
國民黨推韓國瑜選總統 辜寬敏：有史以來最丟臉！
2019-11-10 20:28

國民黨推韓國瑜選總統 辜寬敏：有史以來最丟臉！
正常庶民報稅一元不逃！黃帝穎質疑韓國瑜豪宅買賣逃漏稅
2019-11-10 18:23

正常庶民報稅一元不逃！黃帝穎質疑韓國瑜豪宅買賣逃漏稅
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
資產9位數也不買7200豪宅！黃創夏暗諷韓國瑜沒常識
2019-11-08 22:41

資產9位數也不買7200豪宅！黃創夏暗諷韓國瑜沒常識

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播