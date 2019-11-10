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善後變備胎？韓國瑜遭爆被他拒絕才找上張善政
2019-11-10 23:40:53
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名人韓國瑜今（10）日宣布將於明（11）日宣布副手人選，媒體爆料就是前行政院長張善政，但隨即有媒體爆料，其實韓國瑜先徵詢過前新北市長朱立倫，遭拒絕，才轉而徵詢張善政。
根據《東森新聞雲》報導，有韓國瑜陣營人士爆料，韓國瑜一開始是將副手的希望寄託在朱立倫身上，也有藉由高雄市副市長李四川居中接洽，但朱立倫連番拒絕成為韓國瑜的副手，也不要擔任韓競選總部主委，明確表示出沒有意願，因此事件才宣告破局。
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韓營人士表示，有鑑於被朱立倫拒絕，韓國瑜想起自己曾經讚揚張善政是最欣賞的政治人物，且張善政在2018年市長選舉時也幫過韓國瑜的忙，兩人之間情誼深厚，一方面張善政的學經歷多采多姿，也曾擔任過行政院長，現在替韓助選表現亮眼，能對韓國瑜起到加分作用，張也有意相助，才敲定副手人選。
資深媒體人黃創夏得知此事後，在臉書抨擊，「張善政被他這樣一說，豈不是被宣告是『備胎』」，韓陣營怎麼會出現如此打擊同志的行為？幫忙「善後」還變成「備胎」，真叫張善政「情何以堪」。