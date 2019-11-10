蔡其昌一句話點出蔡英文與韓國瑜的不同

立法院副院長蔡其昌（見圖）點出總統蔡英文與對手韓國瑜的不同。（記者劉曉欣攝）

2019-11-10 22:41:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕立法院副院長蔡其昌今天在彰化花壇出席全國中醫師後援會成立大會，一句話點出總統蔡英文與對手韓國瑜的不同，就是蔡英文知道反省、改進之後往前進，對手犯錯還不知悔改！

蔡其昌表示，人就是人，人就不是神，人做錯了，就要趕快改變；蔡總統跟對手韓國瑜不同的是，總統發現這件事做得不是很好，就會馬上開會調整，就去改變，趕快想另外一個方法，讓老百姓感受到政府的改變。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌話鋒一轉，點名對手韓國瑜，以前曾說太平島挖石油，但對手卻稱沒有白紙黑字，沒有這樣說過，犯了錯還要硬坳，犯了錯還要強辯，犯了錯還不知悔改，這樣就沒救了。

蔡其昌強調，政治人物都會犯錯，犯錯是做人的常態，但蔡英文知道反省，改進，再往前進；蔡英文不但會做事，其人格特質來擔任總統，實在比對手實在好太多了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法