賴清德：習近平的一國兩制沒有一中各表空間

前行政院長賴清德（中）為拚連任的立委賴瑞隆（右）站台，提醒國人習近平的一國兩制，沒有國民黨所稱的「一中各表」空間。（記者黃良傑攝）

2019-11-10 20:07:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕前行政院長賴清德今為拚連任的高雄立委賴瑞隆站台，他提醒國人，中共總書記習近平曾說台灣只有一條路可走，就是在一個中國下的「一國兩制」，九二共識並沒有國民黨過去所說「一中各表」的空間，只有一個中國原則，他以「香港很慘」為例，中、英國簽約時，稱50年不會改變，結果才22年香港變成這麼危險，台灣人要珍習得來不易的民主與自由。

賴清德今午4點半趕到高雄中洲廣濟宮前，為拼連任的賴瑞隆立委站台，他肯定賴瑞隆為高雄建設的打拚，並推祟總統蔡英文捍衛台灣主權的努力，話鋒一轉，以最近香港人很慘為例，提醒國人珍惜台灣的民主、自由與人權。

請繼續往下閱讀...

他說，九二共識沒有國民黨過去所說「一中各表」的空間，因為習近平說台灣只有一條路可走，就是「一國兩制」，而且要在一個中國的前提，賴問支持群眾，台灣人會同意「一國兩制」嗎？群眾回應「不同意」。

賴清德表示，大家都知道香港很慘，現在我們本來就是一個國家，國家成立的條件，就是有人民、土地、主權，我們自己選總統、立委、縣市長、議員，自己繳稅、治理，我們怎麼可能退回到香港一樣「一國兩制」，何況中國和英國簽約時，中稱五十年不會改變，結果才廿二年，香港現在這麼危險。

他指出，香港才700萬人，一個遊行竟能讓1、200萬人走上街頭，若不是真的感到危險，影響香港人甚巨，也不會這麼反彈，連小孩、老人家都算進來，等於七名香港人就有一人走上街頭，令人憂心香港的未來。

反觀台灣，已經有主權保障，過著民主、自由、人權的生活，這是很不容易，也是多少人犧牲性命、幸福換來的，台灣人民一定要珍惜；媒體追問若韓國瑜與張善政搭配正副總統組合如何？他並沒有回應，繼續趕輔選行程。

前行政院長賴清德為拚連任的立委賴瑞隆（右）站台。（記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法