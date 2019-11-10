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全心投入輔選妻子連任 卓冠廷請辭交通部辦公室主任

台中市新聞局長卓冠廷，於5月底擔任交通部辦公室主任後，今（10）日在臉書宣布，明日將辭去職務、返回台中，全心投入輔選妻子洪慈庸連任立委。（資料照）

台中市新聞局長卓冠廷，於5月底擔任交通部辦公室主任後，今（10）日在臉書宣布，明日將辭去職務、返回台中，全心投入輔選妻子洪慈庸連任立委。（資料照）

2019-11-10 19:05:46

〔即時新聞／綜合報導〕前台中市新聞局長卓冠廷，於5月底接任交通部辦公室主任一職後，今（10）日在臉書宣布，明（11）日起正式辭去職務、返回台中，全心投入輔選妻子洪慈庸連任立委。

擔任交通部辦公室主任的卓冠廷今（10）日在臉書發文，「明日起正式辭去交通部的職務，返回台中，全心投入輔選慈庸連任立委。」，除了表示這個決定「並不突然」，更指出，對妻子洪慈庸與他結婚生子後屢遭到訕笑及羞辱不捨與愧疚，甚至有人認為妻子獲得他很多幫忙。

他表示，自己在台中市政府任內，先後經歷台中市長選舉連任選戰以及到交通部服務，因公務繁忙，未曾協助妻子；知道妻子爭取連任將非常艱辛，「身為她的先生，我辭官回家，幫忙她握每一雙手，幫忙她跟大家爭取支持，是我必須要做的事情。」。

卓冠廷也在文末指出，「以前，我的家，是在出生和成長的新北市鶯歌。如今，家人在哪，哪裡就是家。慈庸和女兒都在台中、在后里。這個時刻，我有責任回家，善盡為人丈夫及為人父親的責任。」，「很謝謝佳龍部長的支持，在我向他提出辭呈後，支持我的決定。」，最後希望「大家都能給慈庸力量，讓我們一起打贏這場硬仗。」、「讓台中再贏一次！」。

卓冠廷也在臉書文末指出，「以前，我的家，是在出生和成長的新北市鶯歌。如今，家人在哪，哪裡就是家。慈庸和女兒都在台中、在后里。這個時刻，我有責任回家，善盡為人丈夫及為人父親的責任。」。（資料照）

卓冠廷也在臉書文末指出，「以前，我的家，是在出生和成長的新北市鶯歌。如今，家人在哪，哪裡就是家。慈庸和女兒都在台中、在后里。這個時刻，我有責任回家，善盡為人丈夫及為人父親的責任。」。（資料照）

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