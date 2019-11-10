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共同出征2020？被爆將成韓國瑜副手 張善政回應了！

傳韓國瑜將與前行政院長張善政搭配出戰2020年大選，張善政不願正面回應。（資料照）

傳韓國瑜將與前行政院長張善政搭配出戰2020年大選，張善政不願正面回應。（資料照）

2019-11-10 18:52:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今（10）日承諾，將於明（11）日宣布副手是誰，還透露「不是禿子」，隨即有媒體爆出「張善政」即為韓的副總統人選，張善政也已對此受訪做出回應。

國民黨總統參選人韓國瑜今預告，明天上午會跟外界揭曉「副手」人選，該名人士熱愛中華民國、有國際觀、了解當前台灣發展重要需求，並願意跟總統攜手開創國家美好未來，且自己是個禿子，而這位副總統人選一定不會沒頭髮。外界推測若非張善政，即為李四川。

根據《三立新聞網》報導，目前已經有媒體爆料稱，韓國瑜的副手將會是國政顧問團總召、前行政院長張善政，因此致電向張求證消息虛實，未料張接起電話後，語帶驚慌地指出，「我沒有、我沒有、我不清楚，你們直接跟他確認」，疑似不願率先走漏消息。

另依《聯合新聞網》報導 ，張善政今（10）日人在花蓮「務農」，他鬆口承認原訂在壽豐度過退休生活，但是既然韓國瑜渴求副手，因此就決定助他一臂之力。他認為，至少自己有一些影響力，所以願意站出來。

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