蔡英文：國艦國造是扎實、努力實踐的政策

總統蔡英文（見圖）10日出席「守民主、護台灣」台灣大聯盟成立大會會後受訪，強調潛艦國造絕對不會是一個假議題，是非常扎實的政策，也是努力實踐的政策。（記者簡榮豐攝）

2019-11-10 19:58:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜批評蔡政府推動「國艦國造」是假議題，總統蔡英文今回擊，潛艦國造絕對不會是一個假議題，它是真實存在的議題，這是非常扎實的政策，也是努力實踐的政策。

蔡總統今下午出席「台灣大聯盟」成立大會，會後接受媒體訪問。

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蔡總統表示，潛艦國造絕對不會是一個假議題，它是真實存在的議題，我們能夠自製潛艦這件事，從蔣介石開始就想做，歷屆總統也都試圖做但都沒成功。我們經過一段時間後，我們有設計圖，也在建造廠房，預計2024年可以下水，這是非常扎實的政策，也是努力實踐的政策。

蔡總統說，潛水艦是台灣面對中國壓力情況和武力侵犯可能性下，最重要不對稱的戰力中、最重要的元素之一，可以有效嚇阻入侵，也是整個不對稱戰力很重要的層面，和飛彈是一樣的道理。

蔡總統於台灣大聯盟成立大會致詞時也表示，國艦國造、國機國造，是很多年來很多位總統想要做的事，「我們做到了」，我們的國防科技一直在進度，最頂尖的人才、工程師都投入國防自主及研發。國防產業不只為了國防，還帶動整個供應鏈和國防產業發展，讓很多企業都有了新的機會，能參與國家飛機製造、船舶製造，他們都非常興奮。

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