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假訊息若影響投票行為 臉書：移除

總統大選及立委選舉將屆，臉書台灣公共政策經理陳奕儒今天表示，若發現妨礙投票者前往投票或影響民眾投票行為的假訊息，例如謠傳某投票所關閉，臉書將會立即移除！（資料照，路透）

總統大選及立委選舉將屆，臉書台灣公共政策經理陳奕儒今天表示，若發現妨礙投票者前往投票或影響民眾投票行為的假訊息，例如謠傳某投票所關閉，臉書將會立即移除！（資料照，路透）

2019-11-10 19:32:56

〔記者林曉雲／台北報導〕明年元月總統大選及立委選舉將屆，臉書台灣公共政策經理陳奕儒今天在一場「假新聞及不實訊息」的工作坊中表示，妨礙投票者前往投票或影響民眾投票行為的假訊息，例如謠傳某投票所關閉，臉書將會立即移除！

社群媒體已成為民眾討論政治的關鍵平台，卻也是假新聞、假訊息滋生擴散的主要管道。有鑑於假新聞、假訊息嚴重影響民主國家的正常運作，目前全球各國除了立法管制外，也相當關注如何避免社群平台成為假新聞、假訊息傳播途徑等問題。

為面對假新聞、假訊息的挑戰，科技部人文及社會科學研究中心和台大今天舉辦「假新聞導演資訊戰爭」工作坊，邀國內法律、傳播、政治等學者與臉書、Line等社群平台業者齊聚一堂，共同討論當前政壇與學界多所關注的假新聞與假訊息相關問題。

臉書台灣公共政策經理陳奕儒說明，臉書打擊病毒式不實訊息的做法。他表示，台灣2300多萬人口，每個月有1900萬人、每天有1500萬人使用臉書，在網路言論領域中，臉書是重要平台，臉書依據社群守則、廣告政策及當地法令進行管理，有兩類不實資訊會立即移除，其一是妨礙民眾投票行為的假訊息，例如投票所被臨時關閉的假訊息；其二是會立即導致生命或身體傷害的假訊息，例如喝農藥可防中風的錯誤訊息，除了移除，臉書其他因應假訊息的方式，還包括降低排序以減少擴播，或是出現轉傳警示、提供更多資訊等，提高用戶的媒體識讀能力。

LINE台灣公共事務部總監許惠嵐表示，LINE是通訊軟體，不是社群媒體，台灣用戶約2100萬人，對於假訊息處理，LINE提出數位當責計劃，實施迄今，46％用戶看過或收到網路可疑訊息，33％會查證，25％會傳達經查證後的正確訊息。

政大法學院副教授劉定基表示，言論自由不是絕對的，如果在擁擠電影院喊出失火謠言，這樣的言論當然可以管，亦即假訊息當然可以管，凡造成立即且難以回復的重大損害，例如生命和身體，或是無法以其他方法（如更多的言論）回應處理的假訊息，以及蓄意的錯誤希望造成重大損害如民主制度、公平選舉，透過社群媒體的助攻，都可進行合憲的規範。

政大法學院副教授吳秦雯介紹法國假新聞控制法，選舉期間特別課予網路平台負責人提供資訊之義務，以避免投票期間的真實性被操縱。而台大法律學院助理教授蘇慧婕介紹德國網路執行法，對於執行不力的社群媒體，課予報告義務，每半年須交報告給德國聯邦政府。

總統大選及立委選舉將屆，臉書台灣公共政策經理陳奕儒（見圖）今天表示，若發現妨礙投票者前往投票或影響民眾投票行為的假訊息，例如謠傳某投票所關閉，臉書將會立即移除！（記者叢昌瑾攝）

總統大選及立委選舉將屆，臉書台灣公共政策經理陳奕儒（見圖）今天表示，若發現妨礙投票者前往投票或影響民眾投票行為的假訊息，例如謠傳某投票所關閉，臉書將會立即移除！（記者叢昌瑾攝）

LINE台灣公共事務部總監許惠嵐（見圖）表示，對於假訊息處理，LINE提出數位當責計劃，實施迄今，46％用戶看過或收到網路可疑訊息。（記者叢昌瑾攝）

LINE台灣公共事務部總監許惠嵐（見圖）表示，對於假訊息處理，LINE提出數位當責計劃，實施迄今，46％用戶看過或收到網路可疑訊息。（記者叢昌瑾攝）

政治大學法學院副教授劉定基表示，言論自由不是絕對的，如果在擁擠電影院喊出失火謠言，這樣的言論當然可以管。（記者叢昌瑾攝）

政治大學法學院副教授劉定基表示，言論自由不是絕對的，如果在擁擠電影院喊出失火謠言，這樣的言論當然可以管。（記者叢昌瑾攝）

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