為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

在白狼、洪秀柱居住地參選 一邊一國楊智淵︰以行動反共

一邊一國立委參選人楊智淵強調，面對中共勢力各種滲透，台灣人要更團結。（記者邱書昱攝）

一邊一國立委參選人楊智淵強調，面對中共勢力各種滲透，台灣人要更團結。（記者邱書昱攝）

2019-11-10 17:16:08

〔記者邱書昱／新北報導〕一邊一國行動黨在新北市第九選區（永和區）推出立法委員參選人楊智淵，今天舉辦服務處開幕茶會，住在附近的支持者們到場力挺。強調族群融合、團結的楊智淵表示，迎戰永和艱困選區，因為永和是中華統一促進黨總裁張安樂、前國民黨主席洪秀柱的住所，參選就是要證明反共的理念。

楊智淵表示，自己的血緣一半本省、一半外省，面對中共勢力各種滲透，台灣人要更團結，名片上印有在武昌起義時象徵打倒威權、專制的鐵血十八星旗，很多外省長輩看到很有感。

會直搗藍營鐵票的永和區參選，楊智淵說，蔡英文總統的戶籍地就在永和，而她的中國、台灣問題上都是跟著議題走向，沒有自己主見，因此要督促蔡總統落實兩岸一邊一國；同時，無法認同洪秀柱的一中同表、張安樂作為中共代理人，在這區將反共堅定信仰傳播出去。

對於中永和的政策，楊智淵說，由於該區的道路小，應該要取消強迫限制兩段式待轉、活化軍方土地作為都市改建過渡期使用、分稅制、幼兒老人津貼補助等；最重要的仍是強調族群團結，反對中共勢力滲入台灣。

楊智淵（中）在服務處舉辦成立茶會。（記者邱書昱攝）

楊智淵（中）在服務處舉辦成立茶會。（記者邱書昱攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜大溪行 一邊一國選將群眾抗議被維安制止
2019-10-31 19:20

韓國瑜大溪行 一邊一國選將群眾抗議被維安制止
一邊一國行動黨：明年要搶國會至少3席
2019-08-30 15:48

一邊一國行動黨：明年要搶國會至少3席
單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值

單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值
一邊一國行動黨今成立 統派質疑一國是台灣國
2019-08-18 14:06

一邊一國行動黨今成立 統派質疑一國是台灣國
一邊一國行動黨18日成立 邀扁出席成立大會
2019-08-14 14:13

一邊一國行動黨18日成立 邀扁出席成立大會
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播