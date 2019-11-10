為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

宋楚瑜再戰2020？ 呂秀蓮質疑：選舉補助款制度害人

前副總統呂秀蓮（中）、前南投縣長彭百顯（右）出席「呂秀蓮與您有約」座談會。（記者謝君臨攝）

前副總統呂秀蓮（中）、前南投縣長彭百顯（右）出席「呂秀蓮與您有約」座談會。（記者謝君臨攝）

2019-11-10 17:25:16

〔記者謝君臨／台北報導〕握有2020總統大選推薦權的親民黨至今未正式宣布參選人，據悉，親民黨近日將通過徵召黨主席宋楚瑜參選總統的提案。前副總統呂秀蓮今天表示，希望不論是誰當選總統，都能宣布放棄補助款，並以宋為例，提及「免得大家說又來了，就是這個制度害人啊！」，另期盼推動選罷法修法，改善此劫貧濟富制度。

呂秀蓮及其參與正副總統連署的副手彭百顯，下午出席「呂秀蓮與您有約」座談會，呂並針對選舉及政黨補助款提出質疑，呂表示，補助款制度源於1989年，當選者及得票達到門檻的落選者均獲補助，從早期的每票10元，提高到現今的30元，目前全國民選公職共計11245人，每次選民投票，國庫就大失血。

呂並舉總統蔡英文的3次選舉為例，指蔡於2010年參與新北市長選舉落選，獲得3147餘萬元補助款；2012年參選總統選舉落選，仍取得1億8280萬元補助款；2016年再度參選總統選舉勝選，獲得2億684萬元補助款，合計共領取高達4億2111元。呂強調，這並非蔡個人問題，而是制度問題。

呂強調，這個制度違反民主跟公平的制度，劫貧致富，是很深沈的問題。呂並提及，她認為應廢除連任制度，否則不論是誰當選總統，都沒有專心在治理國政，這兩件事都不是蔡總統的個人責任，但制度法令不改，就會繼續惡化下去，希望由蔡總統帶頭發動，請她在最短時間宣布，若當選不領取這個公費。

此外，呂也同樣對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，以及據傳將代表親民黨出征的宋楚瑜喊話，希望不論是誰當選總統，都能宣布放棄補助款；呂說，韓去年選了高雄市長轟轟烈烈，聽說也家財萬貫；另外，也請宋做這個宣示，免得大家說「又來了，就是這個制度害人啊！」。

依選罷法，候選人除全國不分區及僑居國外國民立委選舉外，當選人在1人，得票數達各該選舉區當選票數3分之1以上者，應補貼其競選費用，每票補貼30元。至於同一選區當選人在2人以上，得票數達各該選舉區當選票數2分之1以上者，應補貼其競選費用，同樣為每票補貼30元。

政黨補助款部分，選罷法指出，全國不分區及僑居國外國民立委選舉政黨得票率達3%以上者，應補貼該政黨競選費用，每年每票補貼50元，至該屆立法委員任期屆滿為止。

前副總統呂秀蓮。（記者謝君臨攝）

前副總統呂秀蓮。（記者謝君臨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜2020能贏30萬票？蔡正元預測被轟「作夢」
2019-06-06 21:09

韓國瑜2020能贏30萬票？蔡正元預測被轟「作夢」
疑宋楚瑜APEC只會拍照 呂秀蓮：不妨找林志玲出席
2017-11-15 10:08

疑宋楚瑜APEC只會拍照 呂秀蓮：不妨找林志玲出席
單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值

單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值
呂秀蓮：宋楚瑜若在APEC喊九二共識 小英要負責
2016-11-15 23:29

呂秀蓮：宋楚瑜若在APEC喊九二共識 小英要負責
選舉補助款英仁配可拿2億 宋瑩配卻只能拿到…
2016-01-23 10:34

選舉補助款英仁配可拿2億 宋瑩配卻只能拿到…
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
頂新案無罪判決 呂秀蓮、宋楚瑜都開砲
2015-11-28 12:41

頂新案無罪判決 呂秀蓮、宋楚瑜都開砲

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播