宋楚瑜再戰2020？ 呂秀蓮質疑：選舉補助款制度害人

前副總統呂秀蓮（中）、前南投縣長彭百顯（右）出席「呂秀蓮與您有約」座談會。（記者謝君臨攝）

2019-11-10 17:25:16

〔記者謝君臨／台北報導〕握有2020總統大選推薦權的親民黨至今未正式宣布參選人，據悉，親民黨近日將通過徵召黨主席宋楚瑜參選總統的提案。前副總統呂秀蓮今天表示，希望不論是誰當選總統，都能宣布放棄補助款，並以宋為例，提及「免得大家說又來了，就是這個制度害人啊！」，另期盼推動選罷法修法，改善此劫貧濟富制度。

呂秀蓮及其參與正副總統連署的副手彭百顯，下午出席「呂秀蓮與您有約」座談會，呂並針對選舉及政黨補助款提出質疑，呂表示，補助款制度源於1989年，當選者及得票達到門檻的落選者均獲補助，從早期的每票10元，提高到現今的30元，目前全國民選公職共計11245人，每次選民投票，國庫就大失血。

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呂並舉總統蔡英文的3次選舉為例，指蔡於2010年參與新北市長選舉落選，獲得3147餘萬元補助款；2012年參選總統選舉落選，仍取得1億8280萬元補助款；2016年再度參選總統選舉勝選，獲得2億684萬元補助款，合計共領取高達4億2111元。呂強調，這並非蔡個人問題，而是制度問題。

呂強調，這個制度違反民主跟公平的制度，劫貧致富，是很深沈的問題。呂並提及，她認為應廢除連任制度，否則不論是誰當選總統，都沒有專心在治理國政，這兩件事都不是蔡總統的個人責任，但制度法令不改，就會繼續惡化下去，希望由蔡總統帶頭發動，請她在最短時間宣布，若當選不領取這個公費。

此外，呂也同樣對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，以及據傳將代表親民黨出征的宋楚瑜喊話，希望不論是誰當選總統，都能宣布放棄補助款；呂說，韓去年選了高雄市長轟轟烈烈，聽說也家財萬貫；另外，也請宋做這個宣示，免得大家說「又來了，就是這個制度害人啊！」。

依選罷法，候選人除全國不分區及僑居國外國民立委選舉外，當選人在1人，得票數達各該選舉區當選票數3分之1以上者，應補貼其競選費用，每票補貼30元。至於同一選區當選人在2人以上，得票數達各該選舉區當選票數2分之1以上者，應補貼其競選費用，同樣為每票補貼30元。

政黨補助款部分，選罷法指出，全國不分區及僑居國外國民立委選舉政黨得票率達3%以上者，應補貼該政黨競選費用，每年每票補貼50元，至該屆立法委員任期屆滿為止。

前副總統呂秀蓮。（記者謝君臨攝）

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