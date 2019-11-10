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韓張配呼聲高？朱立倫賣弄玄虛：說不定是另外一個配哦
2019-11-10 13:19:10
〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜自爆副手人選已敲定，前新北市長朱立倫今日在台中聽聞傳「韓張配」呼聲高後立刻回說，「不是這樣子哦」；接著說，他下午要去找國民黨立委江啟臣，「說不定是另外一個配哦」。
朱立倫今日到國立台灣美術館陪國民黨台中市第6選區（中西東南區）立委參選人、台中市議員李中騎單車訪網美景點助選。
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朱立倫被問及韓國瑜副手人選近日再傳與前行政院長張善政「韓張配」呼聲高後，先賣弄玄虛說，「不是這樣子哦」，接著說下午要去跟江啟臣合體，「說不定是另外一個配哦」。
朱立倫說，韓市長還未宣佈前，還是要尊重韓市長啦；他強調，國民黨大家要團結在一起，韓市長及未來的副緦統候選人大家都全力支持，一定要爭取2020的勝選。