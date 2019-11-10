蘇貞昌︰總統當選、國會過半，台灣才安全、執政有效率

台南第二選區立委參選人郭國文成立曾文區聯合競選總部，行政院長蘇貞昌呼籲讓總統當選，國會也要過半，政黨票也不要被搶走。（記者王涵平攝）

2019-11-10 13:22:04

〔記者王涵平／台南報導〕台南第二選區立委參選人郭國文成立曾文區聯合競選總部，行政院長蘇貞昌表示，小英政府做到流汗，卻被嫌到流诞，明年中央總預算歲出、歲入打平，為22年來首次，呼籲讓總統當選，國會也要過半，政黨票也不要被搶走。

總統蔡英文、立委郭國文曾文區（麻豆、官田、大內）聯合競選總部暨後援會成立大會今在麻豆成立，吸引2千多位支持者參加，蘇貞昌與郭國文、市長黃偉哲大進場時受到熱情歡迎。

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蘇貞昌細數小英總統執政的建設、福利等政策，並當場表示，郭國文補選當選立委後就積極爭取南科園區擴建，今日視察南科後，已裁示南科園區擴建計劃要繼續推動，未來更要結合週邊地區帶動發展。

蘇貞昌以自己二度擔任行政院長經驗為例，第一次在阿扁總統時，國會未過半，再好的政策也被擋住，小英總統要照顧大家，可以立竿見影，行政院長到處就地方需要馬上做，就是因為國會過半的支持。

蘇貞昌疾呼票投民進黨，不要投給有「中國」兩字的政黨，否則民進黨在國會的人不夠，提案就不會過，同時，有眼前香港殷鑑，票如果投錯，看香港想台灣，難道要讓我們的下一代像現在相港的年輕人嗎？

台南第二選區立委參選人郭國文成立曾文區聯合競選總部，行政院長蘇貞昌呼籲讓總統當選，國會也要過半，政黨票也不要被搶走。（記者王涵平攝）

台南第二選區立委參選人郭國文成立曾文區聯合競選總部，行政院長蘇貞昌呼籲讓總統當選，國會也要過半，政黨票也不要被搶走。（記者王涵平攝）

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