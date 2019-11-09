柯營邀陳柏惟上節目被砲轟 民眾黨爆內鬥竟和陳菊有關

北市觀傳局長劉奕霆（右1）、副發言人「學姊」黃瀞瑩（左1）日前在台北電台節目中，邀請基進黨立委參選人陳柏惟（圖中）擔任來賓。（圖擷取自「臺北電臺931」YouTube）

2019-11-10 00:25:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府日前發生性騷擾風波後，近日又傳出觀傳局長劉奕霆、副發言人「學姊」黃瀞瑩邀請台灣基進立委參選人陳柏惟上台北電台節目擔任來賓，引發民眾黨成員不滿，質疑「陳柏惟若可以，為何不邀黨參選人？」而不滿原因則和陳柏惟所屬的台灣基進與總統府祕書長陳菊關係良好有關。

綜合媒體報導，由台北市觀傳局管理的公營電台「台北電台」，每週三會播出「臺北進行式」節目，由局長劉奕霆、「學姊」黃瀞瑩擔任主持人，本週推出「學習講台語」企劃，邀請台語「嚇嚇叫」的陳柏惟擔任來賓，節目播出後民眾反應也很不錯，未料卻因陳柏惟的身分敏感而引發其他民眾黨人士不滿，群起向高層反映，「為什麼陳柏惟可以上節目，我們不行？」

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報導指出，陳柏惟擔任來賓之所以引發民眾黨人士不滿，是因為陳柏惟所屬的台灣基進與陳菊關係良好，陳柏惟又獲得民進黨禮讓參選台中市立委，在柯陣營眼裡，陳柏惟就像是「綠營的人」。因此，6日節目播出後，部分民眾黨人士紛紛開砲，認為劉奕霆、學姊黃瀞瑩若為避免行政不中立爭議，沒找民眾黨人士參加，卻反而用市府資源替其他黨參選人搶曝光，就像在扯主席柯文哲的後腿一樣。

對此，劉奕霆受訪時回應，找陳柏惟上節目，單純是因他台語說得好，「並無任何政治因素和其他考量，不需小題大作」；而黃瀞瑩則說，她是以副發言人身分擔任節目助理主持，節目沒有談到政治理念、政治議題，更沒有要為人助選。

台北市政府副發言人黃瀞瑩。（資料照）

台北市觀傳局長劉奕霆。（資造照）

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