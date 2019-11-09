中國宣傳26條 台灣網媒「全文照貼」

台灣網媒「全文照貼」中國國台辦26條的文宣，對我總統府、陸委會的回應說明，卻「一字未見」。（圖取自網路）

2019-11-09 20:16:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國去年公布對台31條後，以「www.31t.tw」註冊台灣網域名稱宣傳，遭我政府註銷網址，而此次推出26條，卻轉而利用台灣網媒。有20家台灣網媒「全文照貼」中國國台辦文宣，同步刊載「一圖讀懂26條措施」、國台辦旗下「中國台灣網」評論員解讀，對我總統府、陸委會的回應說明，卻「一字未見」。

事實上，7月傳出有23家台灣網媒轉貼「中國台灣網」文章，惡意攻擊政府；在北京在本月4日公布26條後，這些網媒又再度轉貼國台辦文章。

請繼續往下閱讀...

除有26條全文外，還有「逐條解讀26條措施」、「一圖讀懂26條措施」，另有3篇是「中國台灣網」評論員解讀26條，稱「先行先試接地氣」、「『同等』的背後是大陸真心的『傾聽』」，「誰以一己私利損害台灣民眾的利益，答案顯而易見，廣大台灣同胞心裡自有一桿秤。」

這些媒體包括指傳媒、亞傳媒、慈善新聞報、城鄉新聞報、民生新聞網、華民通訊社、若水傳媒、兩岸好康報、海峽連線報導、台灣全球新聞網、冠騰傳媒等。政府在7月時調查，這些網媒登記地在台灣，其中台中有18家，而「指動傳播科技有限公司」就經營14家。

蔡總統7月時曾對此表示，這個是中國對台灣的訊息戰的一部分，也是典型的利用代理人透過媒體，對台灣民主這是很大威脅。

據了解，「司法調查」仍在持續進行中，主要瞭解是否違反「社會秩序維護法」與「國安法」。不過，政府曾對此召開會議進行「行政調查」，最後卻因這些網媒均有合法登記，未做出任何懲處，也礙於「網路媒體沒有主管機關」，難以管理規範。

台大新聞所教授張錦華強調，台灣媒體為中國喉舌發聲，已超出言論自由範圍，而是國安層次議題。政府應研擬「中共代理人法」，並界定網媒主管機關，因應「紅色滲透」帶來的問題。

張錦華指出，台灣解嚴後，對國家權力警覺，要求黨政軍退出媒體，以維護新聞自由。然而如今北京同樣以國家權力、投入龐大資源，介入台媒內容、操縱台灣輿論，嚴重危害到新聞自由。其實不僅是網媒，傳統媒體也有中國勢力介入。如何揭露媒體背後的「紅色力量」，是我們必須面對的。

台灣網媒「全文照貼」中國國台辦26條的文宣，對我總統府、陸委會的回應說明，卻「一字未見」。（圖取自網路）

台灣網媒「全文照貼」中國國台辦26條的文宣，對我總統府、陸委會的回應說明，卻「一字未見」。（圖取自網路）

台灣網媒「全文照貼」中國國台辦26條的文宣，對我總統府、陸委會的回應說明，卻「一字未見」。（圖取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法