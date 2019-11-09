談彰化立委選情 卓榮泰盼拿下4席滿貫全壘打

民進黨主席卓榮泰（中）今談及彰化縣選情，樂觀看待。（記者張聰秋攝）

2019-11-09 23:20:47

〔記者張聰秋／芬園報導〕翻轉中台灣，拚國會過半！民進黨主席卓榮泰今談及彰化縣選情，樂觀看待，他說，目前選舉的主戰略，就是只要能夠贏得中部，代表沒有輸給中國，想守得住民主的國會，唯有翻轉中台灣。

彰化縣現任4席立委，民進黨3席、國民黨1席，對於明年總統大選和立委選舉，卓榮泰說，中台灣向來是每次選戰重要的地方，這次當然也不例外，民進黨在大戰區的聯合作戰策略，彰化縣、南投縣、台中市，必定列入最後總決戰的戰場。

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卓榮泰表示，彰化縣4位參選人都要有好的成績，因為唯有翻轉中台灣，我們才能夠守得住民主的國會，也因此他才會常說，贏得中部就不會輸給所謂的中國，這是民進黨現在最大的戰略。

卓榮泰指出，民進黨提名彰化縣4席立委參選人，當中，拚連任的黃秀芳，對彰化的交通、農業、產業和社會福利，跟鄉親有非常多的互動，也得到鄉親們認同，他認為，黃秀芳這1席在他眼中是最強的衛冕席，應該要守得住，而他相信黃秀芳也一定守得住。

「我們會傾全力幫助彰化的4席，打出好成績！」卓榮泰說，民進黨在彰化縣目前已經有3位現任委員，他希望3位現任者都能夠守住衛冕區，新加入的參選人陳秀寶能夠擊出1支全壘打，彰化就能夠得到滿壘，揮出漂亮的滿貫全壘打。

民進黨主席卓榮泰（左2）看好拚連任的黃秀芳（左3），期許她守住衛冕席。（記者張聰秋攝）

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