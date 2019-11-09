稱知道不借韓廁所的警官是誰！陳學聖怒：這不是國家機器？

國民黨提名總統參選人韓國瑜（圖中）日前在桃園市跑行程，立委陳學聖（圖右）指出龍岡派出所拒絕韓國瑜前往上廁所，引發爭議。（資料照）

2019-11-09 20:24:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨提名總統參選人韓國瑜日前在桃園市跑行程，立委陳學聖指出龍岡派出所拒絕韓國瑜前往上廁所，引發爭議；桃園警方為此也公布影像，指韓車隊並未前往龍岡派出所。對此，陳學聖昨（8日）指出，不准韓去龍岡的高階警官姓許，「我只是不想耽誤他的前途而已」；他也怒轟，不在場的人出來講話打他，「這不是國家機器嗎」？

陳學聖昨日在政論節目「新聞面對面」表示要還原真相。他指出，當天行程只去了兩個派出所，第一個是仁愛派出所，「之後我們去龍岡派出所，就進不去了」！至於對方公布照片說沒有擋韓國瑜，陳學聖說，「對不起哦，沒有被擋，是隔天的事情」！陳學聖痛批，總統蔡英文也一路打他，打到今天為止，「我覺得很無聊，為什麼要做7天」？

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陳學聖說，他是唯一的當事人，「但是下令的那個當事人，你們去查查看，誰下令不准去龍岡的？那個高階警官姓許，為什麼從頭到尾不講話」？陳學聖批評，不在場的人出來講話打他，「這不是國家機器嗎」？

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