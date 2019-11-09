繼開放山林 蘇貞昌擬推「向海致敬」審慎整合中

行政院長蘇貞昌將進一步推出向海致敬政策。（資料照，行政院提供）

2019-11-09 11:22:39

〔記者李欣芳／台北報導〕繼「向山致敬」後，行政院長蘇貞昌將進一步推出「向海致敬」政策，包括打造全台近2000公里美麗海岸線全面清理海廢垃圾、開放岸邊與水上的遊憩活動等，原本傳出近期可望正式對外宣布完整的政策，不過，據悉，因涉及不少部會的整合與協調，與盤點現有相關法規，行政院正審慎整合中，目前並未規劃在近日內宣布。

台灣是海洋國家，行政院認為應鼓勵人民親近海洋，不過，有潛水愛好者曾質疑，部分地方政府封鎖海岸線，禁止夜間親水、中央機關以繁複的申請手續代替開放的封閉作為，豈是一個海洋國家應有的政府態度，因此要求開放夜潛。

請繼續往下閱讀...

據了解，目前包括墾丁國家公園等水域的夜潛須在一週前提出申請，民眾認為潛水活動限制太多，行政院將進一步檢討此事，以鼓勵人民親近海洋。

本報日前披露，繼全面開放山林後，為打造全台灣將近2000公里的美麗海岸線，行政院「向海致敬」政策清理海廢的規劃出爐，由政務委員吳澤成召開多次跨部會協調會議，達成全台海岸線每一寸土地首度都有政府機關負責看管、清理廢棄物的共識，將由環保署聯合8個政府機關，會同各縣市政府全國總動員清理海岸垃圾、廢棄漁具、漂流木等3大類廢棄物，負責督導清理的機關必須定期追蹤處理廢棄物，避免污染海洋。

據了解，「向海致敬」政策相關議題的跨部會協調與整合，因事涉複雜，因此還需要一段內部的討論時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法