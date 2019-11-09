為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

柏林圍牆築起自由與專制 謝志偉：台灣也將要做選擇

我國駐德大使謝志偉應邀聽時代見證人演講。（圖翻攝自謝志偉臉書）

我國駐德大使謝志偉應邀聽時代見證人演講。（圖翻攝自謝志偉臉書）

2019-11-09 09:28:30

〔即時新聞／綜合報導〕今日是柏林圍牆倒塌30週年，我國駐德大使謝志偉最近應邀聽時代見證人演講，在臉書撰文寫下感觸，他認為台灣現在也面臨了選擇，「萬一GG的話-到時不想投共，那就準備投海。」

謝志偉在臉書指出，他應邀聽時代見證人演講，「他們回顧：除此選擇，別無選擇。我們聽了，除了感動，還是感動。」他說講者之一有跟他談台灣，並鼓勵台灣要有信心，他們也都為香港憂心。在柏林危機的時代背景下，美英法聯手支持西柏林，東柏林則屬於蘇聯，謝志偉認為那是「自由？專制？一場價值的選擇」。

謝志偉連結到現在的台灣，他提到網紅「486先生」先前被空姐問「你喜歡中國嗎？還是喜歡自由？」他選了自由，結果得到自由時報，謝志偉說如果是他，會回答「我要中國自由」，或是想到「三十週年的六四」，他會以問代答「可以有不要中國的自由嗎？」

謝志偉說「要中國？還是要自由？」是一種價值的選擇，兩個月後台灣也要做選擇。他表示，據說有人要投廢票、有人要亂投票、有人不投票等等，但他只有一句話，「萬一GG的話-到時不想投共，那就準備投海。」

有趣的是謝志偉提到，他與一位同仁是柏林圍牆倒塌時代見證人演講唯二露臉的亞洲人，「不知中國大使有無受邀？」他認為，這主題自動連結天安門，「他們沒臉可露吧，受不受邀，反正都受傷。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
謝志偉：某總統候選人夫人 竟抱怨小孩說我的國家叫台灣
2019-11-04 09:11

謝志偉：某總統候選人夫人 竟抱怨小孩說我的國家叫台灣
德國會認證 台德建交請願連署達法定人數門檻
2019-10-04 19:43

德國會認證 台德建交請願連署達法定人數門檻
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
索羅門斷交》不怕跑了索羅門！謝志偉：只怕忘了鎖後門
2019-09-16 23:59

索羅門斷交》不怕跑了索羅門！謝志偉：只怕忘了鎖後門
柯文哲批蘇揆不要臉 謝志偉看不下去：只剩一張嘴
2019-07-18 21:33

柯文哲批蘇揆不要臉 謝志偉看不下去：只剩一張嘴
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播