柏林圍牆築起自由與專制 謝志偉：台灣也將要做選擇

我國駐德大使謝志偉應邀聽時代見證人演講。（圖翻攝自謝志偉臉書）

2019-11-09 09:28:30

〔即時新聞／綜合報導〕今日是柏林圍牆倒塌30週年，我國駐德大使謝志偉最近應邀聽時代見證人演講，在臉書撰文寫下感觸，他認為台灣現在也面臨了選擇，「萬一GG的話-到時不想投共，那就準備投海。」

謝志偉在臉書指出，他應邀聽時代見證人演講，「他們回顧：除此選擇，別無選擇。我們聽了，除了感動，還是感動。」他說講者之一有跟他談台灣，並鼓勵台灣要有信心，他們也都為香港憂心。在柏林危機的時代背景下，美英法聯手支持西柏林，東柏林則屬於蘇聯，謝志偉認為那是「自由？專制？一場價值的選擇」。

請繼續往下閱讀...

謝志偉連結到現在的台灣，他提到網紅「486先生」先前被空姐問「你喜歡中國嗎？還是喜歡自由？」他選了自由，結果得到自由時報，謝志偉說如果是他，會回答「我要中國自由」，或是想到「三十週年的六四」，他會以問代答「可以有不要中國的自由嗎？」

謝志偉說「要中國？還是要自由？」是一種價值的選擇，兩個月後台灣也要做選擇。他表示，據說有人要投廢票、有人要亂投票、有人不投票等等，但他只有一句話，「萬一GG的話-到時不想投共，那就準備投海。」

有趣的是謝志偉提到，他與一位同仁是柏林圍牆倒塌時代見證人演講唯二露臉的亞洲人，「不知中國大使有無受邀？」他認為，這主題自動連結天安門，「他們沒臉可露吧，受不受邀，反正都受傷。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法