「放韓假」24天 上節目喊「想念高雄市民」

請假24天，韓國瑜昨說「很想念高雄市民」。（記者葛祐豪翻攝）

2019-11-09 07:46:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜從10月16日起請假拚大選，截至昨天已經24天，明天終於又回防高雄，韓國瑜昨天上節目時也吐露心聲說「很想念高雄市民」、「內心並不會忘記高雄」。

韓國瑜從10月16日請假以來，其間除了半天銷假，與美國在台協會主席會面，一直在外縣市拚選舉，明天（10日）韓國瑜終於要回防高雄，選在尚未正式成立的高雄市競選總部，舉辦幹部授證大會。

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韓國瑜昨天參加黃暐瀚主持的「我要當選」節目，對於請假跑總統選舉行程，引起部分人批評落跑。他再度感謝高雄市民朋友，強調他已經請假20多天了，很想念大家、高雄市民，這次出來選總統，「天意、民意、市政、國政，一直在我心中天人交戰。」

韓國瑜再度搬出他為何選總統的論調說，「大家都知道，如果整個台灣不好，高雄是不可能好的！」他在市長選舉時，獲得很多市民支持，但內心未必支持他選總統，這個他很清楚。

韓國瑜解釋說，但是走到這一步，用請假來參選，希望市民朋友能夠了解，以高雄未來發展，負債3300億的狀態下，要大發展、大衝刺，有很多客觀上的限制。

韓國瑜重申，雖然他人在外面選舉，「但我內心並不會忘記高雄，而且如果我贏得這場總統大選，我還是一樣南部北部跑來跑去。」

但批踢踢許多網友聽了不領情，以兩個字「噁心」回嗆，也有網友酸說「高雄人你們想念韓市長嗎？」「我好想念高雄人，可是寧願在家洗內褲，也不去議會備詢...」。

但也有網友支持韓國瑜，認為這就是庶民總統的真心話「苦民所苦」、「韓國瑜的心沒有離開過高雄，他內心對高雄一直充滿感恩。」

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