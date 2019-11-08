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韓國瑜全國競總確定設高雄 高市民暴怒狂轟：別再消費！

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的競選總部確定設立在高雄市黨部。韓國競選辦公室也在8日掛出競選看板，宣告此一訊息。（中央社）

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的競選總部確定設立在高雄市黨部。韓國競選辦公室也在8日掛出競選看板，宣告此一訊息。（中央社）

2019-11-09 00:37:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的競選總部確定設立在高雄市黨部。韓國競選辦公室也在8日掛出競選看板，宣告此一訊息。不過相關新聞被轉至PTT的「Kaohsiung（高雄版）」後，不少鄉民大罵「有夠噁心」、「別再消費高雄」！

韓國瑜競選辦公室在8日掛出韓國瑜的競選看板，宣告韓國瑜全國總部，就是在高雄市三民區建國路上的國民黨部。韓國瑜競選總部人員也表示，就因為是「全國」競選總部，才會掛上總統參選人的個人看板。

不過，相關新聞被轉至PTT高雄地方看板後，不少高雄鄉民爆氣狂轟「真是對高雄人赤裸的嘲諷」、「滾啦」、「這嘴臉真的越想越噁心」、「從高雄溜走，然後把競選總部又設回高雄」、「胎哥米阿」、「別再消費高雄」、「墅民」、「騙子」、「髒東西快滾出高雄，有史以來最無恥的政治人物」、「不要糟蹋高雄」。

不少鄉民大罵「有夠噁心」、「別再消費高雄」！（擷取自PTT）

不少鄉民大罵「有夠噁心」、「別再消費高雄」！（擷取自PTT）

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