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「被白白胖胖」的黃偉哲 好友加碼爆料這麼說…

台南市長黃偉哲現居住新營的市長官邸。（記者洪瑞琴翻攝）

台南市長黃偉哲現居住新營的市長官邸。（記者洪瑞琴翻攝）

2019-11-09 00:10:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕自喻「黑黑瘦瘦」的國民黨總統參選人韓國瑜遭踢爆買豪宅，引發政壇熱議，被韓嘲諷「白白胖胖」的台南市長黃偉哲今（8）日受訪提到自己「只有好宅，沒有豪宅」，當選市長之前，是住在善化老婆娘家有她名下的公寓。

據了解，黃偉哲擔任立委時期住在善化公寓，或是在台北的立委國會辦公室兩邊起居奔波，當選市長後，他才跟老婆搬進新營區市長官邸。

與黃偉哲家人多年好友的南市第1選區立委參選人賴惠員「加碼爆料 」說，黃市長的善化住處是棟舊公寓，位在街巷內，不是在大馬路邊，有時候跑行程載他搭便車回家，他不敢邀客人到家裡喝杯茶，因為「家裡很小，實在不好意思」。

賴惠員說，黃有時候參加活動會把剩餘的東西「打包」回家，曾被外界誤解，其實是他節儉成性，認為食物丟掉很可惜，私下好友們都習慣了他的美德人格！。

黃偉哲目前住在新營的市長官邸，原為台南縣長官邸，因長年無人居住而老舊失修，整修包括漏水、壁癌、油漆、植栽，市府花費約41萬元，房舍內裝都使用現成舊傢俱，今年2、3月整修後，他才搬進居住，一切從簡節省公帑。

賴惠員說，對照南台灣雙都首長，若形容「黑黑瘦瘦的韓市長」是「豪宅大哥」，「白白胖胖的黃市長」就是「超省一哥」，一點也不為過！

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