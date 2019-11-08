社區歌唱大賽指定這3首… 住戶：當天絕對溜之大吉~酸！

屏東縣1處榮民社區管委會訂定歌唱比賽辦法，指定曲都是韓國瑜的經典歌曲。（記者廖振輝攝，擷自公民割草行動，合成圖）

2019-11-08 23:11:38

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣一處眷村改建的國宅社區，管委會決定在12月7日下午3點舉辦歌唱大賽，參賽者必須從《中華民國頌》、《梅花》、《我現在要出征》3曲挑一首演唱，網友直呼，「太可怕了！」住戶也透露，比賽當天絕對「溜之大吉~酸！」

社區住鳥將管委會公告拍照上傳到罷韓臉書社團「公民割草行動」，依參賽辦法，僅限該社區住戶、親屬報名，且必須從《中華民國頌》、《梅花》、《我現在要出征》3曲擇一演唱，接著才可演唱1首自選曲，評分標準為「音質50％、曲準40％、服儀10％」。

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PO文民眾說，韓粉真的無所不在，「明明就是好好的社區歌唱比賽，這指定曲也太偏頗了」，面對網友關心，他說，下個月比賽當天「會出遊的」，他也透露，社區為眷村改建而成，有許多支持韓國瑜、年事已高的榮民，才會出現這樣的歌唱比賽。

網友們相繼留言指出，「我還以為這是蔣中正時代還是毛澤東政府呢」、「要原地踏步手擺動嗎？還指定曲自選曲，軍歌比賽喔！」、「自選曲可以唱『李白』改編曲嗎？『要是能重來，我要選其邁』」、「好噁心的韓粉」、「噪音污染檢舉起來」、「這三首聽了頭真痛」。

社區住戶透露，比賽當天一定會出遊避風頭。（擷自公民割草行動）

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