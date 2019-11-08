資產9位數也不買7200豪宅！黃創夏暗諷韓國瑜沒常識

黃創夏暗諷韓國瑜以「庶民」自居，但其實缺乏常識。（資料照與Google街景合成圖）

2019-11-08 22:41:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜7200萬豪宅爭議不斷，韓競辦今（8）日稱，韓氏夫婦自付1800萬元，另外向銀行貸款5成，建商幫忙貸款2成，資深媒體人黃創夏指出，自己有個資產超過9位數的朋友即將退休回台看屋，但他不會去看7200萬元的房子，「這就是常識」。

韓競辦發言人何庭歡說，該建案住戶與建商原本簽約內容是貸款7成，後來因為政府打房，只能貸5成，住戶才會協調建商並獲得同意幫忙貸款2成，至於頭期款與工程款的部分，一直是韓國瑜夫婦以自己的積蓄與收入支付，大約付出1800萬，沒有任何問題。

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黃創夏對此事件在臉書指出：「我有一個朋友是全球百大跨國企業，美國公司高階專業經理人，資產超過9位數」，這位有資產的「庶民」友人即將退休回台看屋，因考量償還能力，他挑的物件大概都是3000萬元左右，不敢去看高達7200萬元的房子，這就是「常識」。

黃創夏強調，依照房價高低作區別，有的庶民是「720萬」窮畢生之力，但另種庶民是「7200萬」，卻還能「請」業主墊付「1400萬」，他認為，要以「庶民」自居是個人自由，但倘若要挑戰「庶民」常識，那就是件愚蠢的事情。

黃創夏臉書全文

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