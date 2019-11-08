韓冰打工買車送韓國瑜 林俊憲：南港豪宅兩車位近600萬

對比韓冰先前因爸爸太窮，一片孝心打工貸款買車給韓國瑜。民進黨立委林俊憲質疑，韓國瑜以7200萬元買了南港豪宅，其中包含兩個車位，一個車位290萬元，買兩車位將近600萬元。（資料照）

2019-11-08 12:55:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜大女兒韓冰曾因不忍看見父親開著12年中古車，一片孝心用打工存款及分期付款幫韓國瑜買新車。不過，民進黨立委林俊憲昨上電視節目質疑，韓國瑜以7200萬元買了南港豪宅，其中包含兩個車位，一個車位290萬元，買兩車位將近600萬元。

林俊憲表示，韓國瑜以7200萬元買了南港豪宅過程，這個集團有跑去找一個議員，找台肥開了一個協調會，開會現場只有3戶2個人代表，中間過程有存證信函往來，隔一個月韓國瑜就開始發動，3個月內台肥就投降「同意借錢」。

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關於台肥稱這是「通案」說法，林俊憲強調，就是因為韓國瑜開了首例，台肥不可能只借一戶，所以別人知道也跑去跟台肥借。這裡面有幾個問題，台肥是半公營企業和上市公司，台肥不是金融機構怎麼可以借錢給他們！

林俊憲質疑，「每一戶都是分20年還回，台肥共借出13億多元，這13億元要20年才收的回來」，除非有人提早還，那這算不算損及股東權益？當時台肥甘願冒這樣風險，如果沒有壓力那是為了什麼，難道是為了做大好人？

林俊憲批評，台肥竟敢違背當時國家政策，也就是馬英九前總統打房政策「豪宅貸款從7成降至5成」，台肥又讓韓國瑜多貸2成，這是要跟政府做對嗎，到底為了什麼要這樣做。

「韓國瑜形象應受到徹底檢驗！」林俊憲表示，韓的女兒辛苦打工給韓國瑜買車，說是因為爸爸窮，但爸爸一個停車位買快300萬元，兩個停車位就買了580萬元，兩個就快要600萬元。

林俊憲提及，那南港豪宅到底是自住還是炒房？很明顯就是在炒房，因為最後並沒有過戶，貸款還神通廣大從5成弄到7成，5成是銀行貸款、2成是台肥借給韓，這跟韓原本預期都一樣，怎會說財務規劃錯誤。

林俊憲透露，南港第一豪宅是當年房地產界非常矚目大物件，因為一般人根本買不起，要有邀請才能去的，一般民眾無法去看，「要看房子先交100萬，馬上決定要不要買，要買就簽約，不買就錢還你！」

「高美蘭她們一去馬上簽了3戶！」林俊憲表示，一次買3戶也不容易，讓代銷公司小小震撼一下，畢竟一戶都要7千至8千萬元。韓國瑜那一戶買了以後有賣掉，其他貴婦團兩戶則跟台肥打官司，因為房價開始跌了，很多炒房投資客不願過戶，買的價格已高於市價等於虧錢，就開始找沒按圖施工、與照片不一樣等理由，到現在官司還在打。

林俊憲批評，這非常的不應該，韓國瑜失業狀態下還在炒房，韓當上高雄市長後，當初配合炒房的高美蘭，被重用當高雄市政府觀光局主任秘書，「這不只是李佳芬閨密，還是事業夥伴啊，高美蘭兒子還當了隨扈，跟韓國瑜住在一起」。

林俊憲強調，「韓國瑜請你出來回答，有沒有收到台肥寄給你的存證信函？台肥為何會寫存證信函給你，就是因為你先寫給台肥，台肥拒絕你後，高美蘭還去找議員民代，要跟台肥開會談一日團購的3戶，更在3個月內讓台肥態度大轉變，這絕對不是一般庶民能辦得到。」

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