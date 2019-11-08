韓氏夫婦「母語在家學」 林右昌：非常落伍

國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦提出「母語在家學」，基隆市長林右昌說，這是非常落伍的觀念。（資料照）

2019-11-08 12:59:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦提出「母語在家學」，爭議餘波盪漾，基隆市原住民議員陳明建今天在市政總質詢時表示，他完全不能認同與接受；基隆市長林右昌也說，這是非常落伍的觀念。

陳明建表示，原住民語言除了是溝通、交流的工具，也是文化的根本，是對自己文化認同很重要的身分識別，有人說「在學校學母語是浪費資源」，他不太清楚為何會浪費資源，他不能認同，要提出抗議，實在不懂這種說法。

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陳明建說，講母語是原住民很驕傲的事，原住民語言也是文化的根本，實在不能理解提出這樣主張的人，用意是在哪裡，他擔心以後是不是不在學校教原住民語了，讓大家很憂心。

林右昌也說，原住民族相關立法是很多台灣原住民族努力的成果，也符合世界潮流，至於有人說「在學校學習母語浪費資源」，他覺得，基本上這是非常落伍的觀念，也誠如議員所言，語言不只是用來溝通，且是各族群文化的根本，台灣的主流價值是尊重各族群，且文化多元。

林右昌表示，各族群都必須被重視，被尊重，而且必須以國家的資源及力量來保障，這是各族群能團結在一起的根本，非常贊成議員的主張委立場。

基隆市政府教育處代理處長陳淑貞表示，目前的法令和課綱都有規定，縣市政府和國家都有義務提供原住民語、本土語言的選修課程，目前基隆市有18位老師，提供阿美族等5個民族的教學，有足夠的平台讓學生學習原住民語，目前國中、小原住民語有必、選修課程。

基隆市原住民議員陳明建在市政總質詢時表示，他完全不能認同與接受「母語在家學」的觀念。（記者林欣漢攝）

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