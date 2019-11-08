為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓氏夫婦「母語在家學」 林右昌：非常落伍

國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦提出「母語在家學」，基隆市長林右昌說，這是非常落伍的觀念。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦提出「母語在家學」，基隆市長林右昌說，這是非常落伍的觀念。（資料照）

2019-11-08 12:59:35

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦提出「母語在家學」，爭議餘波盪漾，基隆市原住民議員陳明建今天在市政總質詢時表示，他完全不能認同與接受；基隆市長林右昌也說，這是非常落伍的觀念。

陳明建表示，原住民語言除了是溝通、交流的工具，也是文化的根本，是對自己文化認同很重要的身分識別，有人說「在學校學母語是浪費資源」，他不太清楚為何會浪費資源，他不能認同，要提出抗議，實在不懂這種說法。

陳明建說，講母語是原住民很驕傲的事，原住民語言也是文化的根本，實在不能理解提出這樣主張的人，用意是在哪裡，他擔心以後是不是不在學校教原住民語了，讓大家很憂心。

林右昌也說，原住民族相關立法是很多台灣原住民族努力的成果，也符合世界潮流，至於有人說「在學校學習母語浪費資源」，他覺得，基本上這是非常落伍的觀念，也誠如議員所言，語言不只是用來溝通，且是各族群文化的根本，台灣的主流價值是尊重各族群，且文化多元。

林右昌表示，各族群都必須被重視，被尊重，而且必須以國家的資源及力量來保障，這是各族群能團結在一起的根本，非常贊成議員的主張委立場。

基隆市政府教育處代理處長陳淑貞表示，目前的法令和課綱都有規定，縣市政府和國家都有義務提供原住民語、本土語言的選修課程，目前基隆市有18位老師，提供阿美族等5個民族的教學，有足夠的平台讓學生學習原住民語，目前國中、小原住民語有必、選修課程。

基隆市原住民議員陳明建在市政總質詢時表示，他完全不能認同與接受「母語在家學」的觀念。（記者林欣漢攝）

基隆市原住民議員陳明建在市政總質詢時表示，他完全不能認同與接受「母語在家學」的觀念。（記者林欣漢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
李佳芬稱學母語浪費時間 本土社團轟「惡意打壓母語」
2019-11-06 11:43

李佳芬稱學母語浪費時間 本土社團轟「惡意打壓母語」
護航李佳芬「母語在家學」 韓陣營：根本沒歧視
2019-11-05 17:53

護航李佳芬「母語在家學」 韓陣營：根本沒歧視
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
批韓「母語在家學」 林飛帆：不應將母語和外語教育對立
2019-11-05 16:13

批韓「母語在家學」 林飛帆：不應將母語和外語教育對立
母語教學浪費資源？新住民媽媽怒：韓國瑜夫婦道歉
2019-11-04 21:10

母語教學浪費資源？新住民媽媽怒：韓國瑜夫婦道歉
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播