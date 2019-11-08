美專家建議台灣F16V用這招 可以全面壓制老共戰機

F-16V型戰機於戰備道起飛。（資料照）

2019-11-08 11:46:17

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購66架F16V戰機，空軍也將現有的144架F16A/B型戰機性能提升到F16V等級，兩者合計高達210架，美國專家還建議，台灣的F16V戰機未來若能搭配美國最新研發的小型中程空對空飛彈，一架F16V戰機最多將可掛載達28枚小型中程空對空飛彈，戰力加倍，足以壓制數倍架數以上的解放軍戰機，這將是台灣發揮不對稱作戰戰法的利器。

美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮在新發表的專欄文章中指出，將台灣F16V戰機掛載的空對空飛彈數量倍增，或將提供台海作戰中，新的不對稱作戰優勢。

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他在文章中提到，除了可延伸續航力的兩具大型翼吊油箱之外，F16V戰機目前最多還可掛載8枚AIM120中程空對空飛彈，和2枚AIM9X短程空對空飛彈。不過，美國空軍目前積極研發新型空對空飛彈，大小只有AIM120的一半，射程毫不遜色；他說，洛馬的Cuda和雷神的「遊隼」（Peregrine），是這類小型空對空飛彈的主要競標提案。

他認為，台灣要採購的F16V戰機可安裝與機身融合的「適型」油箱，可降低翼吊油箱的必要性，並騰出兩具武器掛架，使其得以掛載最多達28枚新型的小型中程空對空飛彈。以此配掛的空對空飛彈數量而言，在能有效反制中國沿海部署的防空飛彈威脅條件下，台灣空軍只要出動1到2架F16V戰機，便足以對付數倍架數以上的解放軍戰機，而這就是不對稱作戰的精義所在。

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