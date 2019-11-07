駁斥網路謠言 陸委會：兩岸不可能有和平協議

最近有網路謠言指，「陸委會表示簽署和平協議是民進黨政府方向」，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會強調，在北京當局的政治框架下，已經沒有中華民國存在的空間，「兩岸完全不可能有和平協議，有的是沒有和平保障的『投降統一協議』」，台灣主流民意絕對不會接受。（記者鍾麗華攝）

2019-11-07 18:45:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕最近有網路謠言指，「陸委會表示簽署和平協議是民進黨政府方向」，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會強調，在北京當局的政治框架下，已經沒有沒有中華民國存在的空間，「兩岸完全不可能有和平協議，有的是沒有和平保障的『投降統一協議』」，台灣主流民意絕對不會接受。

網路謠言指，2016年11月3日，陸委會副主委邱垂正被問及「簽署和平協議是否為民進黨政府想走的方向」時，其回應是：「是啊，當然，但要有高度共識。」原來在高度共識下，簽署和平協議也是民進黨政府想走的方向，那和國民黨某些人士的主張有什麼不一樣？

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邱垂正嚴正澄清表示，當時他是強調兩岸簽署和平協議，具有高度敏感，現階段國內缺乏共識，根本不具備推動成熟條件，同時也強調，任何涉及公權力或政治議題的兩岸事務，必須由政府來主導進程與相關的節奏，透過兩岸官方的溝通務實處理，才能確保國家最大利益以及國人福祉。

邱垂正解釋，他當時表述的脈絡是要彰顯政府捍衛主權跟全民利益一貫的立場，同時也表達政府追求兩岸關係和平穩定的決心。但近日，有心人刻意斷章取義、誤導社會、混淆視聽、其心可議，他要表達譴責之意。

邱垂正指出，今年初中共宣示「習五條」，重申不放棄武力犯台，並提出「一國兩制台灣方案」及民主協商，已片面破壞兩岸穩定現狀。我們認為，現階段兩岸要和平就是中國要放棄武力威脅，正視中華民國存在。兩岸在對等、尊嚴的前提下，透過溝通對話尋求良性互動。

邱垂正說，當前兩岸情勢不同以往，立法院在今年5月31日，修正通過「兩岸條例」第5條之3，對兩岸的政治議題的協商門檻，必須以「國會雙審議」、「人民公投複決」的高標準、高門檻的民主監督機制，落實公開透明，人民參與國會監督，以鞏固民主防衛。

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