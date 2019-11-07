林智堅組「小智市長應援團」趴趴走輔選 贈送大吉大利橘子

新竹市長林智堅組「小智市長應援團」獲邀從南到北輔選趴趴走，已有25場邀約，跨9縣市，且送給參選人「大吉大利」的橘子，號召選民票票入匭，頗受好評，林智堅儼然成為民進黨內的新一代政治明星。（記者洪美秀翻攝）

2019-11-07 14:09:56

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅挾高人氣及高施政滿意度，意外成為明年初立委選舉參選人邀約輔選的重要對象。

據悉，林智堅已接到25場以上的立委選舉造勢邀約，並跨足9個縣市，他以「小智市長熱血應援團」為名，從南到北輔選趴趴走，已幫屏東鍾佳濱、南投蔡培慧和台北市吳思瑤和新竹市鄭宏輝輔選，他也延續去年參選市長連任的大吉大利「橘子」口號，送客製化的「橘子」送給參選人，號召選民票票入匭外，為黨內參選人拉抬聲勢，小智市長應援團也成這場選舉最忙的輔選明星。

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林智堅去年底市長順利連任後，成為民進黨內的政治明星，年輕及帥氣的外表，讓他意外成為明年初立委選舉的重要熱門輔選人物。

林智堅幕僚也以「小智市長熱血應援團」為名，展開黨內立委參選人邀約輔選的規劃，不過，個性龜毛的林智堅都是利用市政以外的時間輔選，且公私行程明顯區隔，不讓有心人士見縫插針，也絕不用公務時間跑輔選行程。

林智堅幕僚指出，林智堅獲邀立委輔選的行程幾乎滿滿滿，已有25個黨內立委參選人來邀約，並跨足9個縣市，包括台北市、高雄市、屏東縣、台南市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、新北市等縣市，而林智堅為立委參選人輔選時，也會事前先了解參選人的個性及狀況，更延續去年競選市長連任時的幸運橘子口號，送給參選人「大吉大利」的整箱橘子，期許參選人大吉大利、勝利獲選。

此外，林智堅除站台說話，也會用輕鬆的活動來輔選，像到南投縣為蔡培慧輔選，就與蔡培慧一起煮熱餐食，象徵推動老人社福訴求，到屏東縣為鍾佳濱輔選時，跟鍾佳濱一起「沖咖比」，用輕鬆的輔選方式，拉進參選人與選民距離，頗受好評。

對於從南到北輔選趴趴走，林智堅儼然成為民進黨內的政治明星，綠營人士也觀察分析，林智堅的政治生涯絕不可能僅止於新竹市長一職，加上林智堅最近到藍營執政縣市進行「五星市長學習之旅」，是否都是為下一個政治生涯鋪路，林智堅雖從未表態，卻已有跡可循。

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