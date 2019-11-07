高市教育局長又失言 對議員說：「校友質詢校長不太好吧」

高雄市教育局長吳榕峯又失言。（記者葛祐豪攝）

2019-11-07 12:19:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕對批評韓國瑜的國小主任，祭出罰寫3千字心得報告的高雄市教育局長吳榕峯，又惹出失言風波，今早面對時代力量議員林于凱質詢時，竟脫口而出：「校友質詢以前的校長不太好吧！」

高雄市議會今天進行總質詢，林于凱追問，遭罰寫3千字心得報告的國小主任，教育局年底要用考績法處理？

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教育局長吳榕峯回說，這是考績委員會的事情，依照法規處理。他（國小主任）是教育人員的一環，「我很難過，他難道不知道教育局10個月來，認真推動一些事情？」

林于凱肯定教育局的公幼公托等措施，但也希望吳榕峯要包容多元不同聲音，「你擔任過新竹科學園區實驗中學的校長，我也是校友，學校的校風是包容多元性聲音」。

吳榕峯說：「我很多元，還不知道你（林于凱）是校友，應該提名你是傑出校友」。

林于凱接著問說，韓市長說4年任期會繼續做滿，6月也承諾競選期間不會荒廢市政，結果市長現在在哪裡？他請教吳榕峯說：「在你的教學原則下，韓市長是好榜樣嗎？」

吳榕峯竟脫口而出，公務員不能隨便對長官批評，「你（林于凱）又曾是我的校友，校友質詢以前的校長不太好吧！」

林于凱聽了有點錯愕，但並未窮追猛打，只強調「這個是老的觀念，現在講究的是由下往上的反饋，你這樣會聽不到真實的聲音」。

針對吳榕峯的個人風格，有議員認為他有時態度高傲、過於油嘴滑舌。今年9月，前金區幼兒園女園長未與韓國瑜握手，吳榕峯出面回應園長心情，竟表示「相信她自己也『接受到教訓』，請大家不要太去打擾她」。

據查，吳榕峯也曾擔任台中市教育局長，曾插腰舉手指向議員，答詢態度強硬。另據監察院網路公告，吳榕峯在105年間當政大附中校長期間，兼任民間公司董事，被彈劾記申誡。

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