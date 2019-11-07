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國史館擬12月出版陳文成案檔案 陳儀深：研判是他殺

國史館館長陳儀深表示，國史館預計在12月出版陳文成案檔案，而他看過相關檔案後研判陳文成死因應是他殺，「因為他的狀況不可能是自殺。」（資料照）

國史館館長陳儀深表示，國史館預計在12月出版陳文成案檔案，而他看過相關檔案後研判陳文成死因應是他殺，「因為他的狀況不可能是自殺。」（資料照）

2019-11-07 11:55:05

〔記者黃欣柏／台北報導〕美國卡內基美隆大學統計系助理教授陳文成在1981年7月2日被3名警備總部人員帶走約談，翌日陳屍台大研究生圖書館旁，死因至今真相未明。國史館館長陳儀深今在立法院司法及法制委員會答詢時表示，國史館預計在12月出版陳文成案檔案，而他看過相關檔案後研判死因應是他殺，「因為他的狀況不可能是自殺。」

陳儀深今答詢時指出，國史館今年12月會出版陳文成相關檔案，雖然目前還缺少國安局尚未解密的一小部分，真正全貌還需要該部分機密檔案，但國史館認為不需要等完全拿到後再來談出版的問題。

陳儀深透露，這些檔案中最珍貴的，是該年7月2日陳文成被偵訊超過6小時的談話內容譯文，可以看出情治單位的詢問心態及陳文成的不安。至於本案是自殺還是他殺，這還要看調查報告有關於屍體的狀況，這部分也會在出版範圍中。

對於民進黨立委管碧玲追問是否看得出來是自殺或他殺，陳儀深表示：「我自己的研判是他殺，因為他的狀況不可能是自殺。」但他也強調，這是他對檔案的解讀，但若可以看到更核心的部分，可能會更有把握。

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